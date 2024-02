Kancelaria Prezydenta poinformowała, że w poniedziałek 20 lutego prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Pierwsza z tych ustaw została przyjęta 9 lutego, druga 26 stycznia.



We wtorek prezydencka minister Małgorzata Paprocka przekazała Polskiej Agencji Prasowej, że prezydent zdecydował o ich skierowaniu do TK "z uwagi na tryb i obsadę Sejmu". Podkreśliła, że tryb następczy jest możliwy do zastosowania dopiero po opublikowaniu podpisanych ustaw w Dzienniku Ustaw; jak zaznaczyła, to jeszcze nie nastąpiło.

Przypomnijmy, iż 31 stycznia prezydent Andrzej Duda zdecydował o skierowaniu ustawy budżetowej w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Działanie to uzasadnił kwestią wątpliwości związanych z prawidłowością procedury uchwalenia ustaw, dotyczących niemożności uczestniczenia w pracach Sejmu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Poinformowano wówczas, że prezydent odeśle do TK także ustawę z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 r., oraz ustawę z dnia 16 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.