- Należy unikać rozwiązań, w których organ danego podmiotu decyduje o warunkach pracy czy wynagradzania osób wchodzących w skład tego organu. Rodzi to bowiem zasadne podejrzenie co do uczciwości i zasadności podejmowanych w ten sposób decyzji – zwraca uwagę ekspert. Sugeruje jednocześnie, że nagradzanie samego siebie może rodzić konflikt interesów.

Czy jednak konstytucyjnie zagwarantowana niezależność NBP nie powinna oznaczać swobody w ustalaniu także kwestii wynagrodzeń i nagród dla ich pracowników i kierownictwa?

- Wydaje się , że obecne przepisy ustawy o NBP, które przyznają w dużej części zarządowi prawo do decydowania o wynagrodzeniu swoich członków tą niezależności sprowadzają do podejrzenia konfliktu interesów. To przepisy powinny w sposób niezostawiający wyboru regulować kwestię wynagrodzenia, tak aby zarząd nie decydował o wynagrodzeniu swoich członków – sugeruje Łukasz Kuczkowski.