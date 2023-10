Dish Network to drugi co do wielkości nadawca telewizji satelitarnej w Stanach Zjednoczonych, który działa na rynku od 1996 roku. Platforma transmitowała w USA także polskojęzyczne stacje, m.in. Polsat 2, iTVN oraz TVN24 i TVP Info.

Jednocześnie jest to pierwszy amerykański nadawca ukarany za tzw. "kosmiczne śmieci" - Federalna Komisja Łączności zajmująca się m.in. regulowaniem komunikacji radiowej, telewizyjnej czy satelitarnej nałożyła na spółkę 150 tys. dolarów kary za nieprzesunięcie niewykorzystywanej już satelity EchoStar-7 w odpowiednie miejsce, przez co stanowiła ona zagrożenie dla aktywnych urządzeń.

Problematyczna maszyna została wystrzelona w kosmos w 2002 roku i po zakończeniu swojej "misji" w w 2022 roku miała zostać przeniesiona na tzw. orbitę cmentarną, gdzie trafiają wszystke satelity, które zakończyły swój żywot. To działanie było zobowiązaniem jakie Dish Network wziął na siebie, aby otrzymać od Komisji zgodę na wystrzelenie satelity. Okazało się jednak, że w maszynie nie ma wystarczającej ilości paliwa i nie zdoła ona dolecieć do celu. Tym samym mogła ona zderzyć się urządzeniami, które poruszają się po tej samej orbicie, ale są dalej aktywnie wykorzystywane.

Szacuje się, że od czasu wystrzelenia pierwszego satelity w 1957 r. w przestrzeń kosmiczną ponad 10 000 satelitów, z czego ponad połowa jest obecnie nieużywana. NASA, czyli Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej regularnie ostrzega jakie ryzyko niosą ze sobą kosmiczne śmieci - Nawet odprysk farby… poruszający się w złym kierunku z prędkością orbitalną, czyli 30 000 km/h, może uderzyć astronautę podczas spaceru kosmicznego. To może być śmiertelne, powiedział szef Agencji Bill Nelson.