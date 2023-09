Portal Onet.pl przypomina, że są miejsca, w których zbieranie grzybów jest zakazane. Złamanie określonych przepisów również w tym przypadku może być objęte grzywną. Na grzybobranie nie możemy udać się do parków narodowych, młodników o wysokości do 4 m, rezerwatów czy na poligony wojskowe. Grozi za to kara pieniężna do 250 zł albo nagana.

Co więcej, nie tylko miejsce, w którym zbieramy grzyby, jest istotne. Pod żadnym pozorem nie wolno niszczyć grzybni. W lasach często można natknąć się na podeptane, poprzewracane grzyby trujące, a przecież te także są częścią ekosystemu. Za niszczenie grzybów i grzybni również możemy zapłacić do 500 zł kary - czytamy.