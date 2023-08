Pierwszą 10. od lat zdominowały wielkie amerykańskie uniwersytety: Harvard (1), Stanford (2), Massachusetts Institute of Technology (3), University of California, Berkeley (5), Princeton University (6), Columbia University (8) California Institute of Technology (9) i University of Chicago (10). Pozostałe dwa miejsca z pierwszej dziesiątki należą do szacownych brytyjskich uniwersytetów: Cambridge (4) i Oxford (7). Pierwszą na liście uczelnią spoza anglojęzycznego kręgu jest francuski Paris-Saclay University na miejscu 15. Pierwszą dwudziestkę zamyka szwajcarski ETH Zurich. Najlepszą uczelnią azjatycką jest chiński Tsinghua University (22).

Sam wydawca Listy, czyli szanghajski uniwersytet Jiao Tong, zajął w tym roku 46. miejsce.

Lista Szanghajska podaje dokładną pozycję placówki tylko w pierwszej setce. Poza nią uczelnie są sklasyfikowane w przybliżeniu na miejscach 100-150, 151-200, 201-300, 301-400 itd.

Polskie uczelnie uplasowały się właśnie na tych dalszych miejscach. W środku zestawienia na miejscach 401-500 są dwa największe uniwersytety: Jagielloński i Warszawski. W grupie 801-900 znalazły się: krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Pozostałe polskie szkoły wyższe zajmują miejsca w ostatniej, dziesiątej setce Listy Szanghajskiej. To Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Gdańska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i Politechnika Warszawska.