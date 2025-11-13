Rzeczpospolita
Nie żyje prof. Andrzej Wasilewski. Wykładowca UJ i sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku

W sobotę 8 listopada 2025 roku w wieku 86 lat zmarł prof. dr hab. Andrzej Wasilewski - emerytowany profesor zwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku.

Prof. dr hab. Andrzej Wasilewski (1939–2025)

– Odszedł wybitny i zasłużony prawnik, a zarazem szlachetny i odważny człowiek – nie ma wątpliwości prof. Stanisław Biernat, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i wiceprezes TK w latach 2010-2017. 

Prof. Andrzej Wasilewski całe życie zawodowe związał z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora w 1967 r., doktora habilitowanego w 1972 r., tytuł naukowy profesora zwyczajnego w 1989 r. Był kierownikiem Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska, a następnie Katedry Prawa Ochrony Środowiska UJ.

„Wybitny prawnik i specjalista w dziedzinach prawa administracyjnego, administracyjnego prawa gospodarczego, prawa ochrony środowiska, prawa porównawczego oraz prawa konstytucyjnego. Niekwestionowany autorytet dla wielu pokoleń prawniczek i prawników, promotor i mentor kolejnych pokoleń badaczek i badaczy, troskliwy opiekun, zawsze życzliwy i wspierający” – czytamy we wspomnieniu opublikowanym na stronie Wydziału Prawa i Administracji UJ. 

Był autorem licznych prac naukowych, w tym książek: Szkoda górnicza. Zagadnienia prawne na tle zjawiska szkód górniczych w świetle ustawodawstwa PRL (Warszawa 1964); Obszar górniczy. Zagadnienia prawne (Warszawa 1969); Administracja wobec prawa własności nieruchomości gruntowych – rozważania z zakresu nauki prawa administracyjnego (Kraków 1972); Zjawisko konsultacji we współczesnej administracji polskiej (Warszawa 1982); Kodyfikacja prawa administracyjnego. Idea i rzeczywistość (Warszawa 1988); Ustawa o działalności gospodarczej. Komentarz (współautorstwo, Kraków 1997); Wolność gospodarcza w Europie (współautorstwo, Kraków 2000).

Zmarły prawnik był też autorem projektów aktów prawnych, opinii i ekspertyz dla organów państwowych w celu przywrócenia zasad państwa prawnego. 

