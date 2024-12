Ewa Wrzosek podtrzymuje krytykę Bodnara. "Potężne narzędzia, brak impetu"

Na pytanie, czy nie uważa, że jej krytyczne wypowiedzi pod adresem Adama Bodnara, to "woda na młyn dla polityków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości", Wrzosek odpowiedziała:

- Tak jak powiedziałam, jeżeli nie będzie takich prokuratorów jak ja, to nikt państwu nie powie, jak naprawdę jest w prokuraturze, co złego się dzieje. Prokuratura najchętniej nie będzie udzielała żadnych informacji. Więc oczywiście stoję przed dylematem, czy powinnam zabierać głos, czy nie. Wydaje mi się, że jednak szczerość w debacie publicznej to jest wartość, która w ogóle odeszła gdzieś na dalsze plany. I zaczyna się kalkulacja, co można powiedzieć, czego nie można powiedzieć. Nigdy to nie było determinantą moich wypowiedzi – przekonywała prokuratorka. Zauważyła, że jej obecne wypowiedzi są "dokładnie zbieżne z tym, co mówiła" za rządów PiS.

Zmiany w prokuraturze: Bodnar ma narzędzia

Ewa Wrzosek została zapytana, w jakim trybie powinni działać zwierzchnicy prokuratorów. Jej zdaniem mogą działać nawet bez trybu.

- Jak kiedyś Jarosław Kaczyński, wchodząc "po uważaniu" na mównicę sejmową - stwierdziła Wrzosek. - Prawo to nie jest tylko sucha litera. Są wartości w nim zapisane, jest sprawiedliwość, której to prawo ma służyć. Zresztą w tym programie telewizyjnym wskazałam konkretne przepisy. Chodzi mi np. o art. 13. Prawa o prokuraturze czy paragraf 65. regulaminu urzędowania powszechnych jednostek prokuratury. Są to konkretne unormowania prawne, dające prokuratorowi generalnemu prawo do wydawania poleceń, zarządzeń, kierowania postępowaniami - mówiła.

Jak podkreśliła, "prokurator generalny ma w swoim ręku potężne narzędzia". - Korzystając z doświadczeń takich osób jak ja, znających praktyczne funkcjonowanie prokuratury, mógłby bardziej zaangażować się w prowadzenie postępowań przygotowawczych – stwierdziła.