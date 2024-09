Czytaj więcej Prawnicy Marek Safjan: Nowy kodeks jest koniecznością. Czy zajmie się tym komisja? Mamy perspektywę krótko- i długoterminową. Pilnej interwencji wymagają przepisy o przedawnieniu i terminach zawitych oraz dotyczące umów o roboty budowlane – mówi prof. Marek Safjan, szef Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego

No dobrze, ale co ze sprawnością działania sądów, nie można przecież od tego abstrahować?

Sprawność postępowania, w tym postępowania apelacyjnego, jest oczywiście bardzo istotna. Sprawność postępowania to jednak nie tylko jego szybkość, lecz także stopień, w jakim kodeks odpowiada wymaganiu sprawiedliwie ukształtowanego postępowania sądowego, o którym mówi konstytucja. W pracach zespołu nie lekceważymy tych kwestii, podobnie jak sytuacji kryzysowej w sądownictwie, która jest faktem. Nie widzę jednak, aby obecny stan prawny doprowadził do zwiększenia efektywności postępowania apelacyjnego, dostrzegam natomiast, że skutkuje on wzrostem ryzyka nieważności postępowania przed sądem II instancji ze względu na wadliwą i stwarzającą możliwość różnych wykładni regulację art. 3671 k.p.c. Konsekwencją nieważności jest natomiast konieczność rozpoznania sprawy ponownie, co skutkuje istotnym wydłużeniem postępowania.

Nawet najlepsze przepisy procesowe same przez się nie przyspieszą znacznie toku postępowań w sytuacji, w której przyczyny kryzysu w sądownictwie są złożone i dalece wykraczają poza stan kodeksu postępowania cywilnego. Wszystkie znaczące zmiany od 2019 r. były dokonywane w imię przyspieszenia postępowania, a jaki jest ich efekt, widzimy. W zakresie, w jakim podłoże kryzysu leży w sferze ustrojowej, związanej z funkcjonowaniem wadliwie ukonstytuowanej Krajowej Rady Sądownictwa, naprawa sytuacji powinna następować przez niezwłoczne działania legislacyjne na płaszczyźnie ustrojowej. Nad zmianami tymi pracuje Komisja Kodyfikacyjna Ustroju Sądownictwa i Prokuratury. Powinny one otworzyć drogę do prawidłowego obsadzenia wakujących stanowisk sędziowskich, co obecnie nie jest możliwe. Powinny również zapewnić stabilność prawomocnego orzeczenia w toczących się postępowaniach przez wyeliminowanie ryzyka ich nieważności i obaw o konieczność ich powtórzenia w związku z wadliwą obsadą sądu. W zakresie, w którym kryzys pogłębia zalew tzw. spraw frankowych, konieczne są szczególne rozwiązania procesowe, dotyczące I i II instancji, a być może także postępowania kasacyjnego, ponieważ sprawy te przytłaczają również Sąd Najwyższy i to dosłownie. Pracuje nad nimi odrębny zespół problemowy Komisji Kodyfikacyjnej i w tej materii być może zostaną zachowane na zasadzie wyjątku składy jednoosobowe w II instancji. Niestety, na sądownictwie skupiają się w tej mierze negatywne skutki bezczynności władzy ustawodawczej, która przez wiele lat nie chciała bądź nie potrafiła uporządkować sytuacji wokół kredytów powiązanych z walutą obcą w drodze ustawowej, przerzucając ciężar radzenia sobie z tym problemem na sądy. Konsekwencje były łatwe do przewidzenia. Nie jest to zresztą pierwszy tego rodzaju przypadek.

Jak zatem – rezygnując z rozpoznawania spraw odwoławczych w składach jednoosobowych – doprowadzić do skrócenia czasu trwania postępowań?