Małgorzata Paprocka: Spór o sądy był polityczną kreacją

Zatrzymajmy się jeszcze na poprawce Senatu, która jest oparta m.in. na opinii Komisji Weneckiej. Zakłada, że wszyscy sędziowie będą mieli bierne prawo wyborcze, również ci powoływani od 2018 r., wykluczeni wcześniej przez Sejm. Czy przyjęcie lub odrzucenie tej poprawki może być kluczowe dla kierunku decyzji prezydenta?

To nie jest jeszcze moment, aby mówić o decyzji prezydenta. Obecna ustawa jest zgodna z Konstytucją RP, co stwierdził jedyny do tego uprawniony organ, czyli polski Trybunał Konstytucyjny. Jest to jeden z elementów całej nowelizacji, który zmierza w dobrym kierunku. Ale na ustawę o KRS trzeba popatrzeć w szerokim kontekście tzw. sporu o praworządność. Doszło do uruchomienia środków z KPO, bez zmian legislacyjnych, wygaszany jest spór w oparciu o art. 7 traktatu UE, również bez jakichkolwiek zmian w prawie. To tylko potwierdza wcześniejsze stanowisko Kancelarii Prezydenta o politycznej motywacji działań Komisji Europejskiej. Orzecznictwo TSUE nie dawało wystarczających podstaw do tak mocnego zaangażowania ze strony unijnych urzędników w tę sprawę. Jest coraz więcej przesłanek, które wskazują, że spór o sądownictwo był sztucznie wykreowany. Konflikt o KRS nie bez powodu przeniesiono na poziom międzynarodowy i nie należy tego tracić z pola widzenia. Dlatego prezydent oprze swoją ostateczną decyzję na konstytucji.

A opinia Komisji Weneckiej w sprawie KRS jest wiążąca?

To jest opinia ciała eksperckiego, ukształtowanego przez rządy państw-członków Rady Europy. Spotkałam się w imieniu prezydenta z przedstawicielami Komisji i odpowiadałam na pytania dotyczące KRS, przypomniałam też jej wcześniejsze opinie w takich sprawach. Wskazywały one, że weryfikacja i różnicowanie sędziów zawsze wiązały się z jakimiś dodatkowymi okolicznościami, np. korupcją sędziego. Nigdy dostateczną i jedyną podstawą dla weryfikacji nie była natomiast kwestia nominacyjna. Rozmawialiśmy o tym i mam nadzieję, że część tych argumentów została przez Komisję Wenecką przyjęta. Ale oczywiście to jest opinia, którą należy przyjąć do wiadomości. Ponad nią mamy porządek prawny, konstytucyjny, i to władze krajowe muszą rozstrzygnąć o ostatecznym kształcie ustawy. To jest ich odpowiedzialność.

Czy w Pałacu Prezydenckim odbywały się negocjacje z ministrem Adamem Bodnarem w sprawie ustawy o KRS? Donosiły o tym media.