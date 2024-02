I nie obawia się Pani tego, że połowa z nich jest zbuntowanych. Nie ma Pani obaw?

Nie mam takich obaw, bo to nieprawda. Ci, jak to Pani Redaktor określiła „zbuntowani”- to co najwyżej kilkudziesięciu, może około setki prokuratorów, dla których skończył się „złoty wiek” w prokuraturze. Ci, którzy już stracili lub za chwilę utracą: stanowiska kierownicze, dodatki specjalne, nagrody i szybką ścieżkę kariery, gdzie nie kompetencje a posłuszeństwo było czynnikiem decydującym.

Nie dajmy się zmanipulować. Prokuratura pracuje jak dotychczas. Prokuratorzy prowadzą śledztwa, kierują akty oskarżenia, uczestniczą w rozprawach przed sądem.

Jest Pani gotowa na wysłuchanie, rozmowę kwalifikacyjną przed specjalną komisją?

Mam nadzieję, że nasza rozmowa tego dowodzi. Tak, jestem przygotowana.