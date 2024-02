Bilewicz: były trudności z przejęciem gabinetu po Barskim

Zdaniem Bilewicza, bunt objął prokuratorów funkcyjnych, którzy byli dodatkowo wynagradzani.

- Te dodatki wiązały się m.in. z nagrodami corocznymi czy dodatkami specjalnymi. Przy czym to praktyka ostatnich ośmiu lat. To nie miało miejsca przed 2016 rokiem. Prokuratorzy jako grupa zawodowa są dobrze wynagradzani. Natomiast to co myśmy zastali, to były wydatki ponad miarę – stwierdził prokurator krajowy.