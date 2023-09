Pełnomocnik Juszczyszyna do neosedziego: to wyraz wyjątkowej bezczelności

Sędzia Tomasz Demendecki skierował wiadomość mailową do adwokata Michał Romanowskiego, pełnomocnika m. in. Pawła Juszczyszyna i Igor Tuleyi, zwracając się z prośbą o rozważenie oddania na niego głosu w zbliżających się wyborach do Rady Doskonałości Naukowej. Adwokat uznał to za wyraz wyjątkowej bezczelności.