Co siódmy pracownik sektorów: IT, finanse i nauka w Polsce regularnie doświadczał cybermobbingu w pracy, a niemal połowa miała styczność z cyberprzemocą przynajmniej raz w roku. Są to również sektory najbardziej narażone na cybermobbing, głównie z powodu wysokiej cyfryzacji pracy – tak wynika z opublikowanego właśnie raportu „Cyberprzemoc w pracy” Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB).

Dr Magdalena Warszewska-Makuch, autorka opracowania, zwraca uwagę na to, iż cybermobbing w pracy to zjawisko globalne, występujące w różnych kulturach i społecznościach zawodowych, a jego skala zależy od dostępu do technologii i norm społecznych. Przypomniała wyniki badania, które CIOP przeprowadził w 2022 r. Wzięło w nim udział 500 pracowników umysłowych reprezentujących trzy obszary działalności zawodowej: informację i komunikację, działalność finansową i ubezpieczeniową, działalność profesjonalną, naukową i techniczną. 12,8 proc. pracowników było w wysokim stopniu narażonych na cybermobbing w miejscu pracy, tj. doświadczało go przynajmniej raz w miesiącu. Co więcej, ponad 7 proc. badanych zgłaszało, że są nękani co najmniej raz w tygodniu, a 3,5 proc. codziennie. Zaś 48 proc. pracowników zgłaszało doświadczenie co najmniej jednej formy cybermobbingu w ciągu ostatniego roku.

W sektorze informatycznym i komunikacyjnym 18 proc. pracowników deklarowało doświadczanie cyberprzemocy, w branży finansowej 14 proc., a w sektorze naukowym i technicznym 11 proc.

Jakie zachowania można uznać za przemoc w pracy w internecie?

Badaczka zwraca uwagę na to, iż nie ma spójnej definicji, czym jest cyberprzemoc, lecz jest ona rozumiana jako „systematyczne narażenie pracownika na negatywne działania przy użyciu technologii komunikacyjnych”. Kilka lat temu na Uniwersytecie w Antwerpii stworzono katalog działań, które można uznać za cyberprzemoc. To: