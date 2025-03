Po naszej publikacji projektodawcy zdecydowali, aby przeliczenie świadczenia będzie następowało z urzędu, a nie na wniosek.

– To bardzo dobra decyzja. Nie będzie sytuacji, w której ktoś przegapi termin na złożenie wniosku. Jednocześnie ZUS nie zostanie zasypany podaniami od osób nieuprawnionych – mówi Oskar Sobolewski z HRK Payroll Consulting.



ZUS nie zdąży w tym roku. Czerwcowi emeryci będą musieli poczekać

Z kolei zastrzeżenia ZUS dotyczyły terminu wejścia w życie nowych regulacji. Z projektu wynika, że ustawa, co do zasady, ma wejść w życie 1 lipca 2025 r. ZUS przekonuje jednak, że w celu wdrożenia projektowanych zmian konieczne jest dostosowanie systemów informatycznych, wspierających realizację zadań w obszarze świadczeń długoterminowych, co wymaga z kolei zastosowania procedur wynikających z przepisów prawa zamówień publicznych. W konsekwencji konieczne jest zapewnienie co najmniej 12-miesięcznego okresu vacatio legis. W tym wypadku resort rodziny też poszedł na pewne ustępstwa. Zapowiedział przesunięcie daty wejścia w życie projektowanych rozwiązań z 1 lipca 2025 r. na 1 stycznia 2026 r. Ponadto proponuje, aby obliczona na nowo emerytura i renta rodzinna przysługiwała uprawnionym od 1 lipca 2025 r., zgodnie z pierwotną propozycją wejścia w życie projektowanych rozwiązań.

– To dobry kierunek zmian, biorąc pod uwagę konieczność dostosowania systemu ZUS. Natomiast, co do zasady, osoby uprawnione nie stracą na przesunięciu terminu. Jednocześnie pozwoli to na właściwe uwzględnienie dodatkowych wydatków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w ustawie budżetowej na 2026 r. – mówi Oskar Sobolewski.