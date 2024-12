Od 8 do 15 tygodni urlopu po urodzeniu wcześniaka

Wymiar uzupełniającego urlopu macierzyńskiego wyniesie do 8 albo do 15 tygodni, w zależności od okresu hospitalizacji dziecka, tygodnia ciąży, w którym urodzi się dziecko lub jego masy urodzeniowej. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie przy ustalaniu wymiaru uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będzie uwzględniana waga dziecka o najniższej masie urodzeniowej oraz okres pobytu w szpitalu dziecka najdłużej hospitalizowanego.

Co więcej, przy ustalaniu wymiaru uzupełniającego urlopu macierzyńskiego okresy pobytu dziecka w szpitalu do upływu odpowiednio 8. albo 15. tygodnia po porodzie będzie się sumował, a niepełny tydzień będzie zaokrąglany w górę do pełnego tygodnia.

Z prawa do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego skorzystają też funkcjonariuszom służb mundurowych. W ustawie pojawił się też zapis, iż doktorant zyska możliwość zawieszenia kształcenia na okres korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.