Kwoty maksymalnego zmniejszenia renty lub emerytury

Ważną informacją dla dorabiających do rent i emerytur jest fakt, że zmniejszenie ich świadczenia spowodowane przekroczeniem limitu 70 proc., jest objęte ograniczeniami. Przepisy przewidują tzw. kwoty maksymalnego zmniejszenia (ustalane co roku przy kolejnej waloryzacji rent i emerytur). Ich wysokość związana jest z rodzajem świadczenia. Od 1 marca br. kwoty te wyglądają następująco:

890,63 zł (emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy);

668,01 zł (renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy);

757,08 zł (renta rodzinna dla jednej osoby).

Zasady dorabiania do renty socjalnej

W związku z obniżeniem limitu dorabiana do rent i emerytur ZUS przypomina również, że już jakiś czas temu zmieniły się zasady dorabiania do renty socjalnej – na bardziej korzystne dla świadczeniobiorców. Od początku 2022 r. obowiązują tu te same reguły co w przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy. Przychód wyższy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia skutkuje zmniejszeniem renty socjalnej. Zaś przychód przekraczający 130 proc. oznacza zawieszenie jej wypłacania (do końca 2021 r. renta była zawieszana już przy 70 proc.).

Dodatkowo od stycznia 2022 r. dorabiający do renty socjalnej są przez ZUS rozliczani po upływie roku kalendarzowego – rocznie lub miesięcznie, w zależności od tego, co jest dla nich korzystniejsze. Wcześniej renta była rozliczana na bieżąco, za każdy miesiąc.