Sporo zamieszania wywołała też pani stwierdzeniem, że ZUS jest piramidą finansową. Część ekonomistów zgodziła się z tym stwierdzeniem, inni stanowczo zaprotestowali.

To jest taka dziwna sytuacja, gdzie wszyscy, zamiast rozmawiać o problemie, skupiają się na dywagacjach o znaczeniu pojęć. Doskonale rozumiem różnicę pomiędzy piramidą finansową a ZUS. Wiem, że piramida finansowa jest oszustwem, które musi upaść, a ZUS nie. Użyłam jednak tego sformułowania, żeby zwrócić uwagę na pewne podobieństwa i pokazać zagrożenia, jakie dla systemu emerytalnego niesie dzisiejsza sytuacja i kryzys demograficzny.

Zasada w polskim systemie emerytalnym jest taka, i to nie jest jakiś wielki wyjątek w skali światowej, że młodsze pokolenia pracują na pokolenia starsze. I jeżeli tych młodszych pokoleń jest mniej albo ich praca jest niewydajna, a dzisiaj w Polsce praca jest mało wydajna, to emerytury będą się zmniejszać. W tym sensie analogia, po którą sięgnęłam, jest prawdziwa. Użyłam jej do pobudzenia wyobraźni. Rozmowę o kryzysie demograficznym próbujemy z różnych powodów zamieść pod dywan, bo temat jest trudny, bo wymaga wspólnotowej polityki. Dużo łatwiej jest się pokłócić o znaczenie i zapomnieć o istocie rzeczy.

Dlaczego szefowa resortu funduszy europejskich tak stanowczo zabiera głos w kwestiach emerytalnych? To działka innego ministra.

Mam bardzo jasną odpowiedź. Otóż resort funduszy ma także drugi obszar zainteresowań i zadań: politykę regionalną. I resort, którym kieruję, ma ustawowy obowiązek wypracowania średniookresowej strategii rozwoju kraju. Jej stworzenie jest konieczne. To absolutnie fundamentalna kwestia. Pracujemy nad strategią, musi być gotowa i przyjęta przez Radę Ministrów w ciągu roku. To będzie strategia do 2035 r. Jestem po wielu rozmowach z ekspertami. Zorganizowaliśmy w resorcie okrągły ekspercki stół ekonomiczno-społeczno-rozwojowy i kwestia emerytur, demografii wychodzi przy tej okazji na wierzch jako jedno z dwu–trzech kluczowych wyzwań, przed którymi stoimy, które Polska musi rozwiązać albo nasz dobrobyt stanie pod znakiem zapytania.

Czytaj więcej Fundusze europejskie Polska może stracić duże środki z funduszy unijnych. KE wykryła nieprawidłowości Komisja Europejska wykryła nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z POIR przynajmniej od 2018 roku. Polsce grozi w efekcie utrata dużych środków z funduszy unijnych. O wynikach audytu KE poinformowała ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

A te dwa pozostałe wyzwania?

To, po pierwsze, kwestia konkurencyjności naszej gospodarki. Tu kluczową sprawą jest transformacja energetyczna. Wiadomo, że energia musi być czysta, że musimy być maksymalnie samowystarczalni. Ale energia musi być też tania, bo przez drogą energię tracimy konkurencyjność na rynku europejskim. Trzecie wyzwanie dotyczy zapewnienia względnie równego rozwoju kraju, nie tylko kilku największych metropolii. Udało nam się to utrzymać przez dwie dekady obecności w Unii Europejskiej i to jest wielki zasób. Żeby to jednak kontynuować, potrzebne są odpowiednie polityki społeczne, w tym na przykład dobrze wycelowana polityka mieszkaniowa. Na to wszystko nakłada się jeszcze czapa bezpieczeństwa. Nie tylko zewnętrznego, militarnego, ale też wewnętrznego. Jeśli bowiem mamy państwo silne, rozwojowe i konkurencyjne, to stać nas na armię i mamy instytucje, które są w stanie obronić nas przed agresją.

Przejdźmy do funduszy. Jak nam idzie wydawanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy?

Nadrabiamy zaległości odziedziczone po poprzednikach. Mamy już wypłacone przeszło 5,8 mld zł. Jesteśmy przed złożeniem dwóch kolejnych wniosków o płatność. Chcemy to zrobić we wrześniu i od razu złożyć dwa wnioski tak, żeby do końca roku spłynęło do nas ponad 30 mld zł. Wiele będzie zależało od zaawansowania reform i inwestycji, bo KPO to wielki projekt reformatorsko-inwestycyjny, a pieniądze są przyznawane za realizowane reformy i uruchomione inwestycje.