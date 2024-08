Praca na emeryturze nie jest popularna. Jeśli już, niekoniecznie dla pieniędzy

Dlaczego nieliczni dalej pracują?

GUS zapytał w specjalnym badaniu o sytuację respondentów, gdy osiągnęli wiek emerytalny. Okazuje się, że co piąta osoba (więcej kobiet niż mężczyzn) nie pracowała w chwili rozpoczęcia pobierania emerytury. Większość (prawie 64 proc.) zakończyła pracę w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od przejścia na emeryturę, a tylko co ósma osoba ją kontynuowała. Połowa badanych nie zmieniła ani pracodawcy, ani sposobu pracy (pozostała na takich samych warunkach). Inni poszukali nowych rozwiązań.

GUS zapytał o przyczyny, które spowodowały, że respondenci zakończyli aktywność zawodową. Większość badanych odpowiedziała, ze zrobiła to, bo miała do tego prawo. Tylko nieliczni policzyli, że emerytura osiągnęła maksymalny pułap, niespełna 3 proc. wskazało na stan zdrowia. Obowiązki opiekuńcze lub inne powody rodzinne były powodem zakończenia pracy dla 1,5 proc. emerytów: ponad 2 proc. kobiet i 0,5 proc. mężczyzn.

GUS zapytał także o przyczyny aktywności zawodowej osób w wieku emerytalnym. 30 proc. wybrało odpowiedź, ze praca jest potrzebna do uzyskania dodatkowych dochodów. Ale połowa osób przyznała, że chcą być nadal produktywne lub społecznie aktywne. Wybór odpowiedzi „praca była atrakcyjna finansowo” z założenia oznaczał, że jej celem było zdobycie dodatkowych pieniędzy, które nie były jednak niezbędne do życia (nie warunkowały zaspokojenia podstawowych potrzeb i utrzymania podstawowego poziomu życia). Takiej odpowiedzi udzielił co dziesiąty pracujący mężczyzna i co dwunasta kobieta.

Osoby, które zakończyły pracę po przejściu na emeryturę lub w momencie przejścia na emeryturę nie pracowały (ta grupa liczyła 5 053 tys. osób) zapytano, czy kiedykolwiek później (od siódmego miesiąca po przejściu na emeryturę do chwili badania) podjęły jakąkolwiek płatną pracę. Zrobili to nieliczni – ok. 212 tys. osób (ponad 4 proc.), a 45 tys. miało jakieś prace dorywcze, które nie trwały dłużej niż kwartał.