Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak: PKP Intercity przywróci połączenia do 14 miast

– PKP Intercity podjęło decyzję, która otwiera zupełnie nowy rozdział w historii polskiej kolei dalekobieżnej. Dotrzemy do 14 miejscowości, które dotąd nie były uwzględnione na mapie połączeń dalekobieżnych – ogłosił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Jak dodał, pociągi pasażerskie nie zatrzymywały się w tych miastach od 20, 30, a nawet 40 lat.

Publikacja: 18.09.2025 18:18

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak: PKP Intercity przywróci połączenia do 14 miast

Foto: Adobe Stock

Alicja Podskoczy

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował w czwartek, 18 września, o ważnych zmianach w polskiej kolei. Jak zaznaczył, PKP Intercity będzie bliżej lokalnych społeczności – do pociągów dalekobieżnych będzie mogło wsiąść w swojej miejscowości prawie pół miliona Polaków. W sumie dzięki nowej strategii polskiego przewoźnika dostępność do pociągów dalekobieżnych ma zwiększyć się dla 3,5 mln rodaków.

Czytaj więcej

Pociągi z Warszawy do Wilna przyspieszą. Na początek o godzinę
Kolej
Pociągi z Warszawy do Wilna przyspieszą. Na początek o godzinę

PKP Intercity podjęło decyzję, która otwiera zupełnie nowy rozdział w historii polskiej kolei dalekobieżnej. Dotrzemy do 14 miejscowości, które dotąd nie były uwzględnione na mapie połączeń dalekobieżnych. To przełom – bo po latach przerwy wracamy do miejsc, w których pociągi pasażerskie nie zatrzymywały się od 20, 30, a nawet 40 lat – oświadczył Dariusz Klimczak.

Jak podkreślił, mapa nowych połączeń obejmie wszystkie regiony kraju, a ich uruchomienie będzie możliwe dzięki współpracy PKP Intercity z polskimi producentami taboru.

Reklama
Reklama

PKP Intercity uruchamia nowe trasy przez małe i średnie miasta

Zgodnie z planem, pierwsza trasa ruszy w grudniu tego roku. Jak podał resort infrastruktury w komunikacie, do Czaplinka i Złocieńca pociągi dalekobieżne powrócą po 40 latach, do Łomży, Chorzel czy Wielbarka – po 30 latach, a do Człuchowa oraz Czarnego – po 20 latach.

Poszerzona zostanie również oferta przewozowa w miejscowościach, w których mieszkańcy obecnie mają tylko jedno połączenie dalekobieżne, na przykład Świdnica, Chojnice, Czersk, Krasnystaw oraz na liniach niezelektryfikowanych, w tym do Jasła, Zagórza, Kostrzyna czy Gorzowa Wielkopolskiego.

Nowe trasy mają obsługiwać 35 hybrydowych zespołów trakcyjnych i 22 składy spalinowe. Będą to następujące połączenia:

  • Warszawa – Łomża (m.in. przez Wyszków, Ostrołękę, Śniadowo);
  • Białystok – Gdynia (m.in. przez Olsztyn, Szczytno, Chorzele, Ostrołękę, Śniadowo, Łapy);
  • Kraków – Gdynia (m.in. przez Katowice, Tarnowskie Góry, Kłobuck, Działoszyn, Łódź, Gostynin, Płock, Rypin, Grudziądz, Sztum);
  • Warszawa – Białystok (m.in. przez Siemiatycze, Hajnówkę, Bielsk Podlaski);
  • Kraków – Hrubieszów (m.in. przez Mielec, Stalową Wolę, Biłgoraj, Zamość);
  • Warszawa – Hrubieszów (m.in. przez Radzyń Podlaski, Lubartów, Zamość);
  • Gdynia – Kostrzyn (m.in. przez Chojnice, Piłę, Krzyż, Gorzów Wielkopolski);
  • Poznań – Kostrzyn (m.in. przez Krzyż, Gorzów Wielkopolski);
  • Kraków – Zagórz (m.in. przez Gorlice, Jasło, Krosno, Sanok);
  • Kraków – Jelenia Góra (m.in. przez Nysę, Świdnicę);
  • Warszawa – Gdynia (m.in. przez Sierpc, Jabłonowo Pomorskie, Grudziądz);
  • Gdynia – Szczecin (m.in. przez Chojnice, Człuchów, Szczecinek, Czaplinek, Złocieniec).

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Dariusz Klimczak Firmy PKP InterCity

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował w czwartek, 18 września, o ważnych zmianach w polskiej kolei. Jak zaznaczył, PKP Intercity będzie bliżej lokalnych społeczności – do pociągów dalekobieżnych będzie mogło wsiąść w swojej miejscowości prawie pół miliona Polaków. W sumie dzięki nowej strategii polskiego przewoźnika dostępność do pociągów dalekobieżnych ma zwiększyć się dla 3,5 mln rodaków.

PKP Intercity podjęło decyzję, która otwiera zupełnie nowy rozdział w historii polskiej kolei dalekobieżnej. Dotrzemy do 14 miejscowości, które dotąd nie były uwzględnione na mapie połączeń dalekobieżnych. To przełom – bo po latach przerwy wracamy do miejsc, w których pociągi pasażerskie nie zatrzymywały się od 20, 30, a nawet 40 lat – oświadczył Dariusz Klimczak.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Arktyka
Transport
Polska zamknęła granicę. Chińskie towary popłyną przez rosyjską Arktykę
Airbus chce w Polsce zwiększyć zdolności produkcyjne
Transport
Pokłosie zamówienia LOT-u. Airbus podwoi zatrudnienie w Polsce
PKP Cargo
Transport
PKP Cargo musi szukać zleceń i oszczędności
LOT rośnie szybciej niż konkurencja. Ale problemów nie brakuje
Transport
LOT rośnie szybciej niż konkurencja. Ale problemów nie brakuje
Wielkie zmiany w Lufthansie
Transport
Wielkie zmiany w Lufthansie. Najważniejsze decyzje pod jednym dachem
Reklama
Reklama
e-Wydanie