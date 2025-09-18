Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował w czwartek, 18 września, o ważnych zmianach w polskiej kolei. Jak zaznaczył, PKP Intercity będzie bliżej lokalnych społeczności – do pociągów dalekobieżnych będzie mogło wsiąść w swojej miejscowości prawie pół miliona Polaków. W sumie dzięki nowej strategii polskiego przewoźnika dostępność do pociągów dalekobieżnych ma zwiększyć się dla 3,5 mln rodaków.

– PKP Intercity podjęło decyzję, która otwiera zupełnie nowy rozdział w historii polskiej kolei dalekobieżnej. Dotrzemy do 14 miejscowości, które dotąd nie były uwzględnione na mapie połączeń dalekobieżnych. To przełom – bo po latach przerwy wracamy do miejsc, w których pociągi pasażerskie nie zatrzymywały się od 20, 30, a nawet 40 lat – oświadczył Dariusz Klimczak.

Jak podkreślił, mapa nowych połączeń obejmie wszystkie regiony kraju, a ich uruchomienie będzie możliwe dzięki współpracy PKP Intercity z polskimi producentami taboru.