Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował w czwartek, 18 września, o ważnych zmianach w polskiej kolei. Jak zaznaczył, PKP Intercity będzie bliżej lokalnych społeczności – do pociągów dalekobieżnych będzie mogło wsiąść w swojej miejscowości prawie pół miliona Polaków. W sumie dzięki nowej strategii polskiego przewoźnika dostępność do pociągów dalekobieżnych ma zwiększyć się dla 3,5 mln rodaków.
– PKP Intercity podjęło decyzję, która otwiera zupełnie nowy rozdział w historii polskiej kolei dalekobieżnej. Dotrzemy do 14 miejscowości, które dotąd nie były uwzględnione na mapie połączeń dalekobieżnych. To przełom – bo po latach przerwy wracamy do miejsc, w których pociągi pasażerskie nie zatrzymywały się od 20, 30, a nawet 40 lat – oświadczył Dariusz Klimczak.
Jak podkreślił, mapa nowych połączeń obejmie wszystkie regiony kraju, a ich uruchomienie będzie możliwe dzięki współpracy PKP Intercity z polskimi producentami taboru.
Zgodnie z planem, pierwsza trasa ruszy w grudniu tego roku. Jak podał resort infrastruktury w komunikacie, do Czaplinka i Złocieńca pociągi dalekobieżne powrócą po 40 latach, do Łomży, Chorzel czy Wielbarka – po 30 latach, a do Człuchowa oraz Czarnego – po 20 latach.
Poszerzona zostanie również oferta przewozowa w miejscowościach, w których mieszkańcy obecnie mają tylko jedno połączenie dalekobieżne, na przykład Świdnica, Chojnice, Czersk, Krasnystaw oraz na liniach niezelektryfikowanych, w tym do Jasła, Zagórza, Kostrzyna czy Gorzowa Wielkopolskiego.
Nowe trasy mają obsługiwać 35 hybrydowych zespołów trakcyjnych i 22 składy spalinowe. Będą to następujące połączenia:
