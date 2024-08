Marynarze jak artyści, czyli co ze składką na ZUS dla pływających na statkach?

W ich przypadku warunkiem zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych będzie przedłożenie w ZUS wspomnianego zaświadczenia. Jednocześnie takie osoby będą miały obowiązek opłacenia składek przez 12 miesięcy. Wyłączeniu będzie podlegał jedynie okres, w którym marynarz po zakończeniu pracy na morzu dokona „zawieszenia” swojego statusu. Może to zrobić na okres od miesiąca do maksymalnie 3 miesięcy. Taki krok będzie zgłaszany do ZUS, na standardowych formularzach ubezpieczeniowych. Marynarze, z wyjątkiem okresu zawieszenia, objęci zostaną obowiązkowo wszystkimi ubezpieczeniami społecznymi: emerytalnym i rentowymi, chorobowym oraz wypadkowym. Z kolei podstawa wymiaru składek m zostać ustalona w oparciu o minimalne wynagrodzenie, ale będzie mogła zostać podwyższona indywidualnie.

Czytaj więcej Prawo w Firmie Marynarz rozwiąże umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia Marynarze będą mieli prawo rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia z ważnego powodu rodzinnego lub innej nagłej konieczności.

Marynarze pływający na statkach pod banderą państwa polskiego

W drugiej grupie znaleźli się z kolei marynarze zatrudnieni na statkach pływających pod polską banderą Polski.

W celu zapewnienia większej konkurencyjności polskich armatorów rząd proponuje dwa schematy podlegania ubezpieczeniom społecznym. Wybór odpowiedniego będzie w gestii armatora i marynarza.

I tak, marynarze, tak jak obecnie, będą zgłaszani do ubezpieczeń społecznych przez armatorów – pracodawców i pozostaną pod regulacjami pracowniczymi w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Z kolei osobę, która zadba o status marynarz będą obowiązywać zasady opisane w odniesieniu do pływających na statkach pod banderami krajów trzecich.