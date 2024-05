Czy to oznacza, że rodzice, którzy dostali już pieniądze w ramach RKO, mogą otrzymać dofinansowanie z programu Aktywny Rodzic? Przypomnijmy, że RKO obowiązuje od stycznia 2022 r. i gwarantuje do 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Rodzic sam wybiera, czy chce otrzymywać po 1 tys. zł miesięcznie przez rok, czy po 500 zł miesięcznie przez dwa lata.

Z wcześniejszych wypowiedzi przedstawicieli ministerstwa wynika, że RKO będzie stopniowo wygaszany. W projekcie wskazano, że rodzice, którzy uzyskają prawo do RKO przed wejściem w życie "Aktywnego rodzica", zachowają je. To oznacza, że świadczenie RKO będzie wypłacane maksymalnie do października 2026 r. Ale rodzice będą też mogli wcześniej przejść na poszerzone wsparcie w ramach "Aktywnego rodzica".

Jak tłumaczy resort, rodzice dziś uprawnieni do pobierania RKO będą mogli wciąż je pobierać, jak i przejść na "Aktywnego rodzica". Rząd pozostawia im wybór, które rozwiązanie jest dla nich korzystniejsze.