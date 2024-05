Najwyższa emerytura w Polsce. Niektórzy zarabiają tyle przez cały rok

W marcu 2024 r. emerytury z ZUS pobierało blisko 6,3 mln osób. Najmniejszą wypłatę dostaje co miesiąc mieszkaniec Ostrowa Wlkp., który w swoim życiu przepracował tylko trzy dni. Ma dosłownie 1 grosz emerytury. Daleko mu do średniej emerytury, która wynosi ok. 3000 zł.

Ale to nic w porównaniu z rekordzistą, którym jest mieszkaniec Zabrza na Śląsku. Senior przeszedł na emeryturę mając 86 lat i teraz co miesiąc dostaje 48,6 tys. zł.

Przypomnijmy, że miesięczne wynagrodzenie za pracę na pełny etat wynosi obecnie 4242 zł brutto, a od 1 lipca wzrośnie do 4300 zł. Osoby z taką pensją mogą dziś liczyć na emeryturę w wysokości ok. 1781 zł.

Od czego zależy wysokość emerytury?

- W Polsce obowiązuje zasada zdefiniowanej składki, co oznacza, że wysokość emerytury zależy od kwoty składek opłaconych w czasie aktywności zawodowej - wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.