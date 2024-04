Jak liczyć przedawnienie w kodeksie pracy? Sąd Najwyższy zdecyduje

Do tej pory nie zajęto stanowiska co do tego, jakie skutki wywołuje orzeczenie kasatoryjne SN wydane w wyniku uwzględnienia skargi nadzwyczajnej w odniesieniu do ponownego rozpoczęcia terminu przedawnienia.

W tym zakresie zdaniem SO można przyjąć dwa stanowiska. Momentem kończącym postępowanie byłby albo dzień, w którym orzeczenie stało się prawomocne, albo dzień wydania orzeczenia przez sąd, który orzekał jako ostatni. Problem w tym że wówczas bieg przedawnienia rozpoczynałby się, zanim powód uzyskałby możliwość podjęcia kroków zmierzających do wyegzekwowania wyroku. Z drugiej strony, byłby jednak zgodny z celem samej skargi nadzwyczajnej.

SO przypomniał, że skargę nadzwyczajną można złożyć w terminie sześciu lat od uprawomocnienie się orzeczenia. Czyli może się zdarzyć, że jest wnoszona po upływie trzyletniego przedawnienia dla sprawy pracowniczej. SO odnotował już sprawy, w których skargę złożono po upływie przedawnienia, a wyrok kasatoryjny został wydany później.

Sygnatura akt: VI Pa45/23