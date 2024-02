Renciści i emeryci, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego, mogą dodatkowo pracować, ale muszą uważać na graniczne kwoty przychodu m.in. z umowy o pracę, umowy-zlecenia, z prowadzenia działalności gospodarczej, z pracy za granicą, czy z tytułu bycia członkiem rady nadzorczej. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłacane świadczenie.



W 2023 roku dopuszczalna roczna kwota przychodu wyniosła 57 923,30 zł brutto, a graniczna roczna kwota przychodu 107 571,40 zł brutto, co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70 i 130 proc. przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w ubiegłym roku.

Do końca lutego osoby, które w 2023 roku dorabiały do renty lub wcześniejszej emerytury, muszą dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie z zakładu pracy o swoich zarobkach za ubiegły rok, najlepiej w rozbiciu na poszczególne miesiące. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, składają własne oświadczenie. Ich przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. ZUS porówna przychód z granicznymi kwotami przychodu dla 2023 r. albo kwotami przychodu dla poszczególnych miesięcy. - Jeśli nawet w niektórych miesiącach limit został przekroczony, a w innych nie został osiągnięty, rozliczenie w skali roku może nie rodzić żadnych skutków finansowych – uspokaja Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Kto nie musi zgłaszać się do ZUS

Co do zasady emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni mogą dorabiać bez ograniczeń i nie muszą informować ZUS-u o dodatkowych zarobkach. Jest jednak jeden wyjątek: jeśli osiągnęli ten wiek w trakcie 2023 roku, to muszą rozliczyć się w ZUS-ie z zarobków uzyskanych w miesiącach przed ukończeniem wieku emerytalnego.

- Limity w dorabianiu nie dotyczą także osób pobierających rentę rodzinną, która kwotowo jest korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Wysokością przychodów nie muszą przejmować się także osoby, które otrzymują emeryturę częściową, rentę inwalidy wojennego, inwalidy wojskowego, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową lub rentę rodzinną po takim inwalidzie. Informacji o zarobkach nie muszą także składać uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci, którzy nie ukończyli 26 lat, a pobierają rentę rodzinną i są zatrudnieni na umowie zlecenia lub agencyjnej. Wyjątek stanowią uczniowie pobierający renty socjalne — wylicza rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.