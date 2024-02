W szczegółach wygląda to tak:

Kiedy dostaniesz 800+

Jeśli rodzic/opiekun złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. w terminie :



- od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2024 r.,



- od 1 do 31 maja 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec — do 31 lipca 2024 r.,



- od 1 do 30 czerwca 2024 r. - ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec — do 31 sierpnia 2024 r.,



- od 1 do 31 lipca 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca — do 30 września 2024 r.,



- od 1 do 31 sierpnia 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie , z wyrównaniem jedynie od sierpnia — do 31 października 2024 r.