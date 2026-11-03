07:15 Kontrowersje budzi obecność na posiedzeniu RBN przedstawiciela Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna

Przed posiedzeniem RBN wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski oraz marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty apelowali do prezydenta Karola Nawrockiego, aby ten nie zapraszał na RBN przedstawicieli partii Grzegorza Brauna. Uzasadniano to obawami o to, że informacje poufne, które pojawią się na posiedzeniu RBN, mogą trafić potem do osób niepożądanych ze względu na zarzucaną partii Brauna prorosyjskość. Przedstawiciel Konfederacji Korony Polskiej został jednak zaproszony na posiedzenie RBN.

07:12 O 15.00 zbierze się Rada Bezpieczeństwa Narodowego

Jeszcze przed wydarzeniami z 30 października rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował o zwołaniu na 3 listopada Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która ma zająć się m.in. kwestią budowy w Polsce stałej bazy USA. Biorąc jednak pod uwagę, że prezydent przerwał podróż do Senegalu i wrócił do Polski w związku z wydarzeniami w TK, w nocy z 30 na 31 października, wszedł do Trybunału Konstytucyjnego przepychając się w jego drzwiach m.in. z Korwin-Piotrowską, po czym odbył konsultacje z przedstawicielami sił parlamentarnych w sprawie sytuacji w Trybunale, można się spodziewać, iż temat Trybunału Konstytucyjnego pojawi się i na tym forum. W przypadku obecności na posiedzeniu RBN Donalda Tuska może dojść do pierwszego spotkania twarzą w twarz prezydenta z premierem od czasu eskalacji sporu o TK.

07:09 Na godzinę 14 Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN zwołał I prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński

W czasie Zgromadzenia Ogólnego SN omówione mają zostać „zagrożenia dla porządku konstytucyjnego RP”. Zgromadzenie Ogólne SN ma podjąć uchwałę w tej sprawie. Kapiński w rozmowie z Radiem Zet z 2 listopada mówił, że SN „nie może być obojętny” wobec tego, co dzieje się wokół TK. Działania władzy wykonawczej w tej sprawie określił mianem „całkowicie bezprawnych”. Stwierdził też, że można powiedzieć, iż władza wykonawcza „dokonała zamachu stanu na ważną instytucję, jaką jest TK”.

07:05 Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. Ile wynosi kworum?

Pytaniem otwartym pozostaje ilu sędziów musi być obecnych na Zgromadzeniu Ogólnym, aby było ono ważne. Kworum wynosi 2/3 co, przy łącznej liczbie sędziów TK wynoszącej 15 oznacza, że aby Zgromadzenie Ogólne było ważne, obecnych musi być 10 sędziów. Jednak przerwa w czynnościach zarządzona w sprawie Święczkowskiego i Sochańskiego oraz uznawanie Jarosława Wyrembaka za tzw. sędziego dublera sprawiają, że według interpretacji słyszanej ze strony koalicji rządzącej w rzeczywistości sędziów TK jest dziś 12, co oznacza, że kworum wynosi osiem - a tylu sędziów zostało wybranych przez obecną większość rządzącą.

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07:00 Czym ma zająć się Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK?

Według słów Korwin-Piotrowskiej głównym celem zwołanego przez nią Zgromadzenia Ogólnego mają być właśnie sprawy budżetowe – kwestia przyszłorocznego planu dochodów i wydatków Trybunału. Zgromadzenie TK w tej sprawie próbowało zebrać się dwa razy (w czerwcu i lipcu) jednak nieskutecznie – powodem był m.in. brak kworum, gdy – jak informowano – dwoje sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji opuściło posiedzenie. Zgromadzenie Ogólne ma się też jednak zająć losowaniem składów sędziów potrzebnych do postępowania dyscyplinarnego wobec Święczkowskiego oraz Sochańskiego.

Sędziowie TK Foto: PAP

06:55 Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK zwołała na godzinę 15.30 sędzia Anna Korwin-Piotrowska

30 października Korwin-Piotrowska, jako sędzia z najdłuższym stażem sędziowskim zasiadająca w Trybunale Konstytucyjnym (choć nie złożyła przysięgi przed prezydentem Karolem Nawrockim, tylko przed marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, wobec czego prezydent nie uważa jej za sędzię TK), powołując się na artykuł 130 ustawy o sądach powszechnych zarządziła miesięczną, natychmiastową przerwę w wykonywaniu czynności przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Od tego momentu Korwin-Piotrowska zaczęła kierować pracami TK. Jedną z przyczyn zarządzenia przerwy w wykonywaniu czynności przez prezesa Trybunału było to, że nie zwoływał on Zgromadzenia Ogólnego, w wyniku czego Trybunał nie przyjął planu wydatków w związku z czym nie ma zapewnionego finansowania na przyszły rok.