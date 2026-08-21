Damian Soból zginął 1 kwietnia 2024 r. w ataku wojsk izraelskich na konwój organizacji humanitarnej World Central Kitchen. Konwój humanitarny dostarczający żywność w Strefie Gazy został ostrzelany z powietrza przez IDF (Siły Obronne Izraela) w nadmorskim mieście Dajr al-Balah.

2 kwietnia 2024 r. prokuratura w Przemyślu wszczęła śledztwo dotyczące zabójstwa Damiana Sobóla w Strefie Gazy w wyniku ataku sił zbrojnych Izraela z użyciem materiałów wybuchowych. W kwietniu 2026 r. prokuratura przedłużyła śledztwo do 2 października i informowała, że czeka na realizację wniosków o międzynarodową pomoc prawną ze strony USA i Izraela.

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Izrael zabił wolontariuszy World Central Kitchen i umorzył postępowanie w tej sprawie. Jest reakcja MSZ

W środę izraelska prokuratura ogłosiła decyzję o umorzeniu przez izraelskie władze wojskowe postępowania ws. ostrzału konwoju wolontariuszy z World Central Kitchen w Strefie Gazy. W czwartek Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło we wpisie w serwisie X, że resort przyjmuje tę informację „z dużym rozczarowaniem”.

„W związku z tą decyzją do Ministerstwa został wezwany ambasador Izraela w Warszawie. Strona polska przekazała krytyczną ocenę dotychczasowego działań mających wyjaśnić przyczyny i przebieg tragedii, poinformowała, że śledztwo w tej sprawie prowadzone jest równolegle przez Prokuraturę Okręgową w Przemyślu oraz wyraziła oczekiwanie, że strona izraelska przekaże właściwym organom polskim wszystkie niezbędne wyjaśnienia i materiały, o które wnioskowali polscy śledczy” – czytamy w tekście.

„Okoliczności, w których doszło do tragedii w 2024 r., powinny być wyjaśnione do końca” – głosi stanowisko MSZ. Resort dodał, że nie akceptuje unikania przez sprawców prawnej i moralnej odpowiedzialności. Jak podkreślono, rodzinom należy się adekwatne zadośćuczynienie.

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Izraelskie wojsko zabiło ludzi niosących pomoc głodującym Palestyńczykom

Podczas ataku Izraela na konwój zginęło siedmiu wolontariuszy. Oprócz Polaka, wśród ofiar śmiertelnych byli także obywatele Wielkiej Brytanii, Australijka, jedna osoba z obywatelstwem amerykańskim i kanadyjskim oraz palestyński kierowca. Po ataku organizacja World Central Kitchen wstrzymała swoją działalność w regionie.

Zabici w izraelskim ataku wolontariusze dostarczali pomoc żywnościową ze statku, który kilka godzin wcześniej przybył z Cypru do Strefy Gazy.