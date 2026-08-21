Damian Soból zginął 1 kwietnia 2024 r. w ataku wojsk izraelskich na konwój organizacji humanitarnej World Central Kitchen. Konwój humanitarny dostarczający żywność w Strefie Gazy został ostrzelany z powietrza przez IDF (Siły Obronne Izraela) w nadmorskim mieście Dajr al-Balah.

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2 kwietnia 2024 r. prokuratura w Przemyślu wszczęła śledztwo dotyczące zabójstwa Damiana Sobóla w Strefie Gazy w wyniku ataku sił zbrojnych Izraela z użyciem materiałów wybuchowych. W kwietniu 2026 r. prokuratura przedłużyła śledztwo do 2 października i informowała, że czeka na realizację wniosków o międzynarodową pomoc prawną ze strony USA i Izraela.

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Izrael zabił wolontariuszy World Central Kitchen i umorzył postępowanie w tej sprawie. Jest reakcja MSZ

W środę izraelska prokuratura ogłosiła decyzję o umorzeniu przez izraelskie władze wojskowe postępowania ws. ostrzału konwoju wolontariuszy z World Central Kitchen w Strefie Gazy. W czwartek Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło we wpisie w serwisie X, że resort przyjmuje tę informację „z dużym rozczarowaniem”.

„W związku z tą decyzją do Ministerstwa został wezwany ambasador Izraela w Warszawie. Strona polska przekazała krytyczną ocenę dotychczasowego działań mających wyjaśnić przyczyny i przebieg tragedii, poinformowała, że śledztwo w tej sprawie prowadzone jest równolegle przez Prokuraturę Okręgową w Przemyślu oraz wyraziła oczekiwanie, że strona izraelska przekaże właściwym organom polskim wszystkie niezbędne wyjaśnienia i materiały, o które wnioskowali polscy śledczy” – czytamy w tekście.

„Okoliczności, w których doszło do tragedii w 2024 r., powinny być wyjaśnione do końca” – głosi stanowisko MSZ. Resort dodał, że nie akceptuje unikania przez sprawców prawnej i moralnej odpowiedzialności. Jak podkreślono, rodzinom należy się adekwatne zadośćuczynienie.

Izraelskie wojsko zabiło ludzi niosących pomoc głodującym Palestyńczykom

Podczas ataku Izraela na konwój zginęło siedmiu wolontariuszy. Oprócz Polaka, wśród ofiar śmiertelnych byli także obywatele Wielkiej Brytanii, Australijka, jedna osoba z obywatelstwem amerykańskim i kanadyjskim oraz palestyński kierowca. Po ataku organizacja World Central Kitchen wstrzymała swoją działalność w regionie.

Zabici w izraelskim ataku wolontariusze dostarczali pomoc żywnościową ze statku, który kilka godzin wcześniej przybył z Cypru do Strefy Gazy.