W cytowanym przez AP oświadczeniu armia poinformowała o zakończeniu analizy 150 przypadków postępowania izraelskich żołnierzy w Strefie Gazy w trakcie wojny przeciwko Hamasowi, która rozpoczęła się w październiku 2023 r.

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Prócz decyzji w sprawie Hind Rajab oraz 15 palestyńskich ratowników medycznych armia poinformowała, że nie wszczyna postępowania w sprawie trzech innych ataków, w których zginęli pracownicy organizacji humanitarnych World Central Kitchen i Lekarze bez Granic.

Czytaj więcej Film Ostatnie godziny umierającej małej Palestynki. Jedna z dziesięciu tysięcy W weneckim konkursie dramatycznie wybrzmiał oparty na faktach film „The Voice of Hind Rajab” o dziewczynce umierającej w strefie Gazy.

5-letnia Hind Rajab zginęła ze swoimi krewnymi, próbując uciec z Gazy

Jak zauważyła AP, w oświadczeniu nie wspomniano o innych głośnych atakach izraelskiej armii, w tym na szpital w południowej części Strefy Gazy, w wyniku których w sierpniu 2025 r. zginęło pięciu dziennikarzy.

Pięcioletnia palestyńska dziewczynka Hind Rajab zginęła wraz ze swoimi krewnymi, próbując uciec z miasta Gaza w trakcie izraelskiej ofensywy. Izraelskie oddziały otworzyły ogień do pojazdu, w którym znajdowała się dziewczynka wraz z czterema kuzynami oraz ciotką i wujkiem.

W marcu 2025 r. izraelscy żołnierze otworzyli ogień do grupy pojazdów ratunkowych, w wyniku czego zginęło 15 palestyńskich ratowników i pracowników humanitarnych, w tym 8 członków Palestyńskiego Czerwonego Półksiężyca. Ciała ofiar wraz ze zniszczonymi pojazdami ratunkowymi odnaleziono następnie zakopane w miejscu zdarzenia.

Bilans konfliktu trwającego od października 2023 r. przeraża

W ataku Hamasu z 7 października 2023 r. zginęło ponad 1,2 tys. Izraelczyków, a 251 osób zostało wziętych do niewoli. Według władz kontrolowanej przez Hamas Strefy Gazy izraelska ofensywa rozpoczęta po tym ataku pochłonęła dotąd ponad 73 tys. ofiar śmiertelnych.