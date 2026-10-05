Fox News poinformował w poniedziałek, 5 października, że Leavitt rozpocznie pracę w stacji 1 listopada. Będzie komentować wydarzenia i kwestie polityczne w różnych programach oraz na platformach Fox News Media.

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Nowa rola byłej rzeczniczki Donalda Trumpa

– Jestem wdzięczna za możliwość dalszego występowania w FOX News Channel, tym razem jako oficjalna członkini wyjątkowego zespołu FOX News Media – powiedziała Leavitt w oświadczeniu.

Dodała, że chce wykorzystać swoje doświadczenie z pracy w Białym Domu, a także udziału w kampanii prezydenckiej, przedstawiając widzom stacji własną perspektywę. Jak zaznaczyła, zamierza zachować energię i bezpośredniość, które charakteryzowały jej pracę jako rzeczniczki.

Prezes Fox News Media Suzanne Scott oceniła, że bezpośrednie doświadczenie Leavitt z pracy w Białym Domu i kampanii wyborczej daje jej szczególną wiedzę na temat obecnej sytuacji politycznej. Jej zdaniem była rzeczniczka będzie mogła zaoferować widzom stacji „autentyczny i wyrazisty” komentarz.

Od rzeczniczki Białego Domu do komentatorki Fox News

Nowa praca Leavitt jest kolejnym etapem po jej odejściu z administracji Trumpa pod koniec sierpnia. Prezydent ogłosił 12 sierpnia, że rzeczniczka opuszcza stanowisko, aby poświęcić więcej czasu swoim dzieciom i rodzinie. Trump podkreślał wówczas, że pozostanie ona jego zewnętrzną doradczynią oraz wpływowym głosem w Partii Republikańskiej.

Leavitt, która ma 29 lat, w maju urodziła córkę Vivianę. Jest to jej drugie dziecko z mężem Nicholasem Riccio. Para ma również dwuletniego syna Niko.

W ostatnich dniach pracy w Białym Domu Leavitt informowała, że od września zamierza rozpocząć działalność na rzecz MAGA Inc., komitetu politycznego wspierającego Trumpa.

Była rzeczniczka określała stanowisko w Białym Domu jako „jedną z najbardziej wymagających prac na świecie”. Wyjaśniała, że po narodzinach drugiego dziecka nie była w stanie jednocześnie być taką matką, jaką chciała być, i poświęcać pracy rzeczniczki wymaganej od niej ilości czasu, energii i uwagi. Jednocześnie podkreślała, że jej polityczna działalność nie dobiegła końca.

Leavitt wróciła do pracy w Białym Domu 16 lipca, po kilkumiesięcznej przerwie związanej z urlopem macierzyńskim. W grudniu poinformowała, że spodziewa się dziecka, stając się pierwszą rzeczniczką Białego Domu, która pełniła tę funkcję w czasie ciąży.

Najmłodsza rzeczniczka w historii

Leavitt objęła stanowisko w styczniu 2025 roku, w wieku 27 lat, i została najmłodszą rzeczniczką Białego Domu w historii. Wcześniej pracowała w biurze prasowym Białego Domu podczas pierwszej kadencji Trumpa, a następnie była rzeczniczką jego kampanii prezydenckiej w 2024 roku.

W pierwszej kadencji Trumpa stanowisko rzecznika Białego Domu zajmowali kolejno Sean Spicer, Sarah Huckabee Sanders, Stephanie Grisham i Kayleigh McEnany.

Trump nie ogłosił dotąd, kto zastąpi Leavitt na stanowisku rzeczniczki Białego Domu.