Underwood pracowała w Białym Domu jako zastępca asystenta prezydenta i starszy strateg polityczny. Wcześniej pełniła funkcję doradcy politycznego i była częścią administracji od początku drugiej kadencji Trumpa. Jej rola koncentrowała się na koordynacji strategii politycznej w całym rządzie federalnym. Po odejściu z administracji Trumpa Underwood ma zostać partnerem w firmie venture capital Trust Ventures, poinformował portal Axios.

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Jej miejsce zajmie Caleb Orr, wieloletni doradca sekretarza stanu Marco Rubio.

Kolejne odejścia kobiet z administracji Donalda Trumpa

Underwood jest kolejną kobietą, która w ostatnich miesiącach zdecydowała się odejść z ekipy Trumpa.

Pod koniec sierpnia administrację ma opuścić rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Trump poinformował o jej decyzji 12 sierpnia. Leavitt, która jest matką dwójki małych dzieci, chce poświęcić więcej czasu rodzinie. Na razie nie wskazano faworyta do jej zastąpienia.

Wcześniej, pod koniec lipca, o odejściu poinformowała zastępczyni rzecznika Białego Domu Abigail Jackson. Z kolei pod koniec maja z administracji odeszła Sonny Joy Nelson, specjalna asystentka prezydenta i dyrektorka ds. kontaktów z mediami.

W kwietniu rezygnację zapowiedziała także Lea Bardon, specjalna asystentka prezydenta odpowiedzialna za sprawy gabinetowe.

Z administracji odchodzi także doradca ds. bezpieczeństwa

W ostatnich dniach ujawniono również, że Biały Dom opuści zastępca doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Andy Baker. Urzędnik blisko współpracował z wiceprezydentem J.D. Vance'em i uczestniczył m.in. w negocjacjach dotyczących Iranu.

Baker od początku drugiej kadencji Trumpa odgrywał istotną rolę w kształtowaniu polityki zagranicznej i decyzji dotyczących bezpieczeństwa narodowego.