– Tu jest problem, albo są za MAGA, albo są przeciwko MAGA (hasło Donalda Trumpa „Uczyńmy Amerykę znów wielką – red.). To jest rozdwojenie jaźni, jakiś stopień hipokryzji politycznej, wyrachowania, bo dzisiaj ci, którzy krzyczeli w Sejmie „Donald, Donald” nie przekonują przecież Polaków, aby wysłać naszych żołnierzy w ten rejon świata np. do baz znajdujących się w irackim Kurdystanie – komentuje były oficer wywiadu cywilnego.

Donald Tusk: Polska nie wyśle wojska do Cieśniny Ormuz

Wszelkie spekulacje na ten temat przeciął na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów premier Donald Tusk (KO), który stwierdził, że Polska nie skieruje swoich wojsk do Iranu, bowiem „ten konflikt nie dotyczy bezpośrednio naszego bezpieczeństwa”. W ten sposób odpowiedział na apele prezydenta USA Donalda Trumpa o wysłanie wojsk NATO w strefę konfliktu na Bliskim Wschodzie.

– Polska ma inne zadania w ramach NATO. Dotyczy to zarówno naszych sił lądowych, powietrznych, jak i morskich, które są ciągle, powiedziałbym, w budowie – oznajmił premier otwierając posiedzenie rządu. – To, co mamy w dyspozycji, jeśli chodzi o morze, musi służyć bezpieczeństwu Bałtyku. I to nasi sojusznicy, w tym Amerykanie, bardzo dobrze rozumieją. A więc nie ma powodu do niepokoju. Rząd nie przewiduje żadnej ekspedycji w kierunku irańskim i nie budzi to jakichś wątpliwości ze strony naszych sojuszników – stwierdził.

O ewentualność wysłania polskich żołnierzy w rejon Cieśniny Ormuz mówił w Radiu ZET szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki. Stwierdził, że nie ma żadnych informacji, by takie rozmowy się toczyły.

– Przypomnę, że w tego rodzaju sytuacjach musiałoby być współdziałanie rządu i prezydenta – powiedział. – Wtedy, kiedy wysyłamy naszych żołnierzy poza granice Rzeczypospolitej, inicjuje taki proces rząd, Ministerstwo Obrony Narodowej, a finalizuje go prezydent poprzez wydanie stosownego postanowienia. Na dziś tego tematu w polskiej przestrzeni publicznej nie ma. Jeżeli rząd prezentuje stanowisko negatywne, to (...) wydaje się to trudne nawet w przyszłości – mówił Bogucki.