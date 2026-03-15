Czy w przypadku agresji ze strony Federacji Rosyjskiej, Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych byłoby gotowe dowodzić siłami specjalnymi innych państw Sojuszu?

Tak, posiadamy stosowne certyfikacje i zdolności. Polska pełni rolę państwa ramowego w regionie w domenie operacji specjalnych. Nasze dowództwo uzyskało certyfikację NATO do kierowania Sojuszniczym Komponentem Operacji Specjalnych (SOCC – Special Operations Component Command). Regularne ćwiczenia z partnerami z Paktu Północnoatlantyckiego potwierdzają naszą pełną interoperacyjność. Polska nie jest w systemie bezpieczeństwa NATO „samotną wyspą”, lecz zwornikiem stabilności wschodniej flanki. Współpraca w formatach takich jak Trójkąt Weimarski czy grupa państw nordycko-bałtyckich przekłada się na realne zdolności do wspólnego działania.

Kluczowym czynnikiem pozostaje jednak czas. Dynamika współczesnego pola walki wymusza błyskawiczne reakcje. W sytuacjach krytycznych minuty niezbędne na podjęcie decyzji na szczeblu polityczno-wojskowym mogą przesądzić o powodzeniu operacji sojuszniczej. Dlatego opowiadamy się za optymalizacją procesów decyzyjnych dotyczących aktywacji Wojsk Specjalnych, aby w godzinie próby mechanizmy artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego zadziałały natychmiastowo i skutecznie.

Czy Wojska Specjalne są gotowe do prowadzenia operacji w warunkach nieciągłości dowodzenia i zakłóceń łączności?

To istota naszego rzemiosła. Wojska Specjalne są z definicji szkolone do operowania w izolacji, w środowisku nieprzyjaznym i przy silnym przeciwdziałaniu radioelektronicznym. Opieramy się na filozofii „mission command” – dowodzenia przez cele. Dowódca na polu walki, znając intencję przełożonego, zachowuje inicjatywę i dobiera sposób realizacji zadania nawet po utracie łączności z dowództwem wyższego szczebla.

Inwestujemy w autonomiczność naszych sekcji oraz odporność systemów dowodzenia, implementując wnioski z działań na froncie wschodnim, gdzie walka w spektrum elektromagnetycznym jest codziennością. Angażujemy się również w działania osłonowe infrastruktury krytycznej, realizując ochronę infrastruktury morskiej na Bałtyku. Nasi operatorzy są szkoleni tak, by zachować skuteczność bojową nawet w najtrudniejszych warunkach, gdy zaawansowana technologia ulegnie degradacji.

Zastanawiam się, czy Wojska Specjalne powinny skupiać się wyłącznie na działaniach kinetycznych, czy może także na operacjach informacyjnych i psychologicznych, aby realizować cele polityki państwa?

Postrzeganie nas wyłącznie przez pryzmat działań kinetycznych jest znacznym uproszczeniem, niemniej muszę tu zakreślić wyraźną granicę. W czasie pokoju Siły Zbrojne, w tym Wojska Specjalne, działają w ściśle określonych ramach prawnych, które wykluczają prowadzenie operacji psychologicznych czy informacyjnych ukierunkowanych na środowisko wewnętrzne. Jesteśmy armią demokratycznego państwa prawa.