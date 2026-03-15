Generał brygady Michał Strzelecki Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych
Polska doktryna obronna, będąca integralną częścią strategii NATO, opiera się na fundamencie „peace through strength” – pokoju gwarantowanego przez siłę. To podejście, wielokrotnie akcentowane przez polską dyplomację, znajduje odzwierciedlenie w bezprecedensowym wysiłku modernizacyjnym państwa, sięgającym blisko 5 proc. PKB. Celem tych nakładów jest wykreowanie u potencjalnego przeciwnika kalkulacji, w której każda agresja spotka się z nieuchronną i dotkliwą odpowiedzią.
Nie wchodząc w szczegóły operacyjne objęte klauzulą niejawności, mogę zapewnić, że nasze Wojska Specjalne – jako „chirurgiczny skalpel” w systemie obrony państwa – posiadają zdolności do precyzyjnego oddziaływania kinetycznego w głębi ugrupowania przeciwnika, w ramach operacji wielodomenowych. Stanowimy kluczowy element narodowego i sojuszniczego potencjału odstraszania.
Chciałbym jednak zwrócić uwagę na inny, równie istotny aspekt. Współczesne zagrożenia coraz częściej materializują się w tzw. szarej strefie, poniżej progu otwartego konfliktu zbrojnego. Jako praktycy dostrzegamy konieczność adaptacji ram prawnych do tej nowej rzeczywistości. Postulujemy wypracowanie rozwiązań legislacyjnych, które zapewnią decydentom politycznym elastyczność w użyciu unikalnych zdolności Wojsk Specjalnych także w sytuacjach kryzysowych o charakterze hybrydowym, przy zachowaniu bezwzględnego prymatu cywilnej kontroli nad armią.
Tak, posiadamy stosowne certyfikacje i zdolności. Polska pełni rolę państwa ramowego w regionie w domenie operacji specjalnych. Nasze dowództwo uzyskało certyfikację NATO do kierowania Sojuszniczym Komponentem Operacji Specjalnych (SOCC – Special Operations Component Command). Regularne ćwiczenia z partnerami z Paktu Północnoatlantyckiego potwierdzają naszą pełną interoperacyjność. Polska nie jest w systemie bezpieczeństwa NATO „samotną wyspą”, lecz zwornikiem stabilności wschodniej flanki. Współpraca w formatach takich jak Trójkąt Weimarski czy grupa państw nordycko-bałtyckich przekłada się na realne zdolności do wspólnego działania.
Kluczowym czynnikiem pozostaje jednak czas. Dynamika współczesnego pola walki wymusza błyskawiczne reakcje. W sytuacjach krytycznych minuty niezbędne na podjęcie decyzji na szczeblu polityczno-wojskowym mogą przesądzić o powodzeniu operacji sojuszniczej. Dlatego opowiadamy się za optymalizacją procesów decyzyjnych dotyczących aktywacji Wojsk Specjalnych, aby w godzinie próby mechanizmy artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego zadziałały natychmiastowo i skutecznie.
To istota naszego rzemiosła. Wojska Specjalne są z definicji szkolone do operowania w izolacji, w środowisku nieprzyjaznym i przy silnym przeciwdziałaniu radioelektronicznym. Opieramy się na filozofii „mission command” – dowodzenia przez cele. Dowódca na polu walki, znając intencję przełożonego, zachowuje inicjatywę i dobiera sposób realizacji zadania nawet po utracie łączności z dowództwem wyższego szczebla.
Inwestujemy w autonomiczność naszych sekcji oraz odporność systemów dowodzenia, implementując wnioski z działań na froncie wschodnim, gdzie walka w spektrum elektromagnetycznym jest codziennością. Angażujemy się również w działania osłonowe infrastruktury krytycznej, realizując ochronę infrastruktury morskiej na Bałtyku. Nasi operatorzy są szkoleni tak, by zachować skuteczność bojową nawet w najtrudniejszych warunkach, gdy zaawansowana technologia ulegnie degradacji.
Postrzeganie nas wyłącznie przez pryzmat działań kinetycznych jest znacznym uproszczeniem, niemniej muszę tu zakreślić wyraźną granicę. W czasie pokoju Siły Zbrojne, w tym Wojska Specjalne, działają w ściśle określonych ramach prawnych, które wykluczają prowadzenie operacji psychologicznych czy informacyjnych ukierunkowanych na środowisko wewnętrzne. Jesteśmy armią demokratycznego państwa prawa.
Niemniej, jako wojskowi musimy antycypować zagrożenia i być gotowi na „godzinę W”. Dlatego intensywnie rozwijamy kompetencje w domenie poznawczej (cognitive warfare). Rozumienie środowiska informacyjnego jest niezbędne, aby w razie konfliktu chronić własne operacje i neutralizować zdolności przeciwnika. Zwycięstwo osiągnięte bez konieczności walki kinetycznej pozostaje ideałem sztuki wojennej. W tym kontekście kluczowa jest synergia ze środowiskiem naukowym. Przykładem jest konferencja „Info Integrum 26”, współorganizowana z Uniwersytetem Jagiellońskim. To na styku teorii i praktyki budujemy zaplecze intelektualne, które pozwoli nam skutecznie operować w sferze informacyjnej, jeśli zajdzie taka konieczność operacyjna.
Jesteśmy gotowi do ścisłej integracji i współdziałania z partnerami cywilnymi w ramach mechanizmów państwowych. W praktyce oznacza to działanie w układzie międzyinstytucjonalnym (whole-of-government approach), z klarownym podziałem kompetencji, tak aby administracja, służby i wojsko mówiły „jednym głosem”.
Natomiast nie jest rolą Wojska Polskiego wyręczanie instytucji cywilnych czy tworzenie struktur zastępczych. Naszą rolą – w przypadku zaangażowania – jest profesjonalne wsparcie, koordynacja i wniesienie unikalnych zdolności w ramach obowiązujących procedur. Nie zastępujemy społeczeństwa, lecz dajemy mu narzędzia do skutecznej obrony. To najwyższy wymiar bycia „force multiplier” – mnożnikiem siły podnoszącym efektywność całego systemu bezpieczeństwa państwa.
Ewolucja struktur Wojsk Specjalnych jest procesem ciągłym. Już teraz dysponujemy wyspecjalizowanymi elementami dedykowanymi wsparciu operacji w wymiarze analitycznym, rozpoznawczym i niekinetycznym. Nie widzę konieczności tworzenia nowych bytów administracyjnych dla samej zasady, lecz raczej stawiam na adaptację istniejących oddziałów. Kładziemy nacisk na wszechstronność operatora – musi on potrafić operować zarówno uzbrojeniem, jak i – w odpowiednim czasie – informacją.
Zdecydowanie tak. Budowanie odporności (resilience) to fundament bezpieczeństwa narodowego. Nasze zaangażowanie jest widoczne poprzez wspólne szkolenia z innymi służbami oraz transfer wiedzy na temat metod działania potencjalnego agresora. Współpraca z uczelniami wyższymi to platforma, dzięki której wojsko wychodzi do sfery cywilnej, budując świadomość zagrożeń. Im bardziej świadome społeczeństwo, tym trudniejsze zadanie stoi przed przeciwnikiem.
Wniosków jest wiele, ale fundamentalne znaczenie ma rozproszenie sił i unikanie schematyzmu. Innowacyjność oraz zdolność do błyskawicznej adaptacji technologicznej – szczególnie w domenie systemów bezzałogowych – często przeważają nad czystą przewagą pod względem liczby sprzętu.
Dlatego, nawiązując do początku naszej rozmowy, tak kluczowe są elastyczne ramy prawne i szybkość procesu decyzyjnego. Musimy być gotowi na scenariusze nieliniowe, których nie opisują podręczniki, a które pisze życie nie tylko na naszej wschodniej granicy, ale również na terytorium państwa. „Zjednoczeni zwyciężymy” – to dla nas nie tylko hasło, to wymóg operacyjny.
