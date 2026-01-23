Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Propozycja Szymona Hołowni dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Pauliny Hennig-Kloski. Odpowiedzi brak

- Dzisiaj decyzja jest w rękach Rady Krajowej naszej partii (...), dzisiaj decyzja jest też w rękach obu współkandydatek, czy chcą podjąć tę odpowiedzialność, zrobić krok do tyłu, dogadać się i spróbować posklejać to, co zostało w tak drastyczny sposób rozbite - mówił Szymon Hołownia, odpowiadając na pytania o skierowaną do Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Pauliny Hennig-Kloski propozycję współprzewodniczenia w partii. Żadna z nich nie odpowiedziała dotąd na to zaproszenie.

Publikacja: 23.01.2026 13:33

Szymon Hołownia

Szymon Hołownia

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Bartosz Lewicki

Jak ocenił Szymon Hołownia, kampania wyborcza w partii „przekroczyła już wszystkie granice wewnętrznego rozpadu, granice śmieszności publicznej”. - Dla mnie to absolutnie niedopuszczalne. My z kolegami i koleżankami pracowaliśmy przez sześć lat ciężko na to, by ten ruch postawić, zbudować i nikt nie będzie dziś przekonywać mnie o tym, że święte zasady demokracji prowadzą do takiego czy innego rozwiązania – mówił Hołownia. 

Szymon Hołownia mówi o „wzajemnym okładaniu się donosami i screenami”

Hołownia pytany był też o doniesienia portalu Onet, który ujawnił korespondencję z zamkniętego czatu, z której wynika, że dwie ministry z rządu: Marta Cienkowska oraz Adriana Porowska uczestniczyły w rozmowach o zablokowaniu wyborów nowego przewodniczącego Polski 2050. „Dwie ministry z rządu Donalda Tuska uczestniczyły w próbie storpedowania demokratycznych wyborów nowego przewodniczącego Polski 2050 po to, aby władzę nad partią zachował Szymon Hołownia” - czytamy w tekście, w którym podano też, że chodzi o wypowiedzi ministry kultury Marty Cienkowskiej oraz sekretarz stanu w KPRM Adriany Porowskiej.

Czytaj więcej

Szymon Hołownia
Polityka
Konflikt we władzach klubu parlamentarnego Polski 2050. Jest reakcja Szymona Hołowni

- Ujawnianie prywatnej korespondencji pokazuje do czego doprowadziła nas kampania wyborcza, do czego doprowadziło to, że zdecydowałem się ustąpić (z funkcji) szefa ruchu. Ta kampania wyborcza podzieliła tę partię, obudziła demony, doprowadziła do tego, że ludzie się nienawidzą, że mają miejsce sytuacje, które nigdy nie powinny mieć miejsca w partii politycznej, wzajemne okładanie się donosami, screenami – powiedział Hołownia dziennikarzom. 

„Ogłosimy Szymona Królem”. Korespondencja na zamkniętym czacie Polski 2050

„Z kopii korespondencji prowadzonej na czacie - którą cytujemy w oryginale, usuwając jedynie wulgaryzmy - wynika, że bardzo szybko pojawia się tam pomysł storpedowania wyborów i znalezienia furtki prawnej, by Hołownia mógł dalej rządzić partią nawet bez wyborów. Inicjatorką takiej dyskusji jest Marta Cienkowska, ministra kultury z nadania Polski 2050. Kilkakrotnie dopytuje o to w dyskusji prowadzonej od 3 stycznia. Pisze wprost: »Nie da się przesunąć tych wyborów na świętego nigdy? Albo wywalić tych wszystkich cudownych walczących ze sobą kandydatów na zbity pysk?«. Szybko znajduje poklask. »Ogłosimy Szymona królem« - pisze Adriana Porowska, która jest wiceprzewodniczącą Polski 2050 i z nadania partii sekretarzem stanu w Kancelarii Premiera” - czytamy w tekście.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Premier Donald Tusk i minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska
Polityka
Paulina Hennig-Kloska przejmie władzę w Polsce 2050 i zostanie wicepremierką

- Gdyby pani Cienkowska w ten sposób wyrażała się na forum publicznym, to mielibyśmy kłopot – tak Szymon Hołownia skomentował opisaną przez Onet korespondencję. 


© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Osoby Szymon Hołownia Polska 2050
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Władysław Kosiniak-Kamysz i Donald Trump
Polityka
Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada Donaldowi Trumpowi: Polska życiem żołnierzy dała dowód lojalności
Karol Nawrocki i Donald Tusk
Polityka
Łukasz Fyderek: Na pewnym etapie trzeba zadać pytanie, co zrobić, żeby nas się bano
Grzegorz Schetyna
Polityka
Schetyna przypomina Trumpowi: 45 polskich żołnierzy zginęło w geście solidarności z USA
Donald Tusk
Polityka
Sondaż: W tym wariancie obecna koalicja jest bliska utrzymania władzy
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama