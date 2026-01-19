Aktualizacja: 19.01.2026 15:51 Publikacja: 19.01.2026 15:29
Jarosław Kaczyński i Donald Tusk
Nowym liderem sondażu zostało Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego od początku stycznia zyskała 5,9 punktu proc. poparcia i obecnie może liczyć na 31,8 proc. głosów. PiS zanotował największy wzrost poparcia w badaniu.
Układ sił w obecnym Sejmie
Z kolei największy spadek zaliczyła Koalicja Obywatelska. Partia Donalda Tuska przez dwa tygodnie straciła 4,7 punktu proc. poparcia i obecnie może liczyć na 26,2 proc. głosów. Żadna inna partia notowana w sondażu nie zanotowała tak dużego spadku.
Na podium jest jeszcze Konfederacja. Na formację Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena chce głosować 14 proc. badanych (wzrost o 2,8 punktu proc.).
Czwarta jest Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z poparciem rzędu 7,1 proc. (spadek o 2,6 punktu proc.). Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica, na którą chce głosować 5,9 proc. badanych (spadek o 2,3 punktu proc.).
Do progu wyborczego zbliża się PSL, który jednak – według sondażu – nie wszedłby do Sejmu (4,8 proc., wzrost o 1,6 punktu proc.). Poniżej progu wejścia do Sejmu, ale też poniżej progu gwarantującego finansowanie z budżetu (3 proc.) znalazła się Razem z poparciem 2,7 proc. (spadek o 1,7 punktu proc.). Polska 2050 może liczyć na 2,3 proc. głosów (wzrost o 0,3 punktu proc.). 5,2 proc. badanych nie wie, na kogo oddaliby głos.
Wirtualna Polska przedstawiła też symulację dotyczącą podziału mandatów w Sejmie przy zaprezentowanych wynikach. W takiej sytuacji PiS zdobyłby 190 mandatów, KO – 153 mandaty, Konfederacja – 72 mandaty, Konfederacja Korony Polskiej – 26 mandatów, a Lewica – 19 mandatów. Taki podział miejsc w parlamencie dałby stabilną większość (262 mandaty) koalicji PiS z Konfederacją. Z kolei KO nie byłaby w stanie zbudować większości z Konfederacją (razem mają 225 mandatów, większość wynosi 231).
Gdyby PiS stworzył koalicję z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej wówczas rząd dysponowałby w parlamencie większością 288 głosów – a więc większością pozwalającą na przełamanie prezydenckiego weta (potrzeba do tego 276 mandatów). Do większości konstytucyjnej (307 mandatów) brakowałoby takiej koalicji 19 głosów.
W porównaniu do wyników wyborów z 15 października 2023 roku KO ma poparcie mniejsze o 4,5 punktu proc., poparcie dla PiS jest mniejsze o 3,58 punktu proc. Konfederacja zyskuje 6,84 punktu proc., a gdyby doliczyć do jej wyniku wynik Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna (w 2023 roku startowała z listy Konfederacji), wówczas poprawia wynik o 13,94 punktu proc. Nowa Lewica traci 2,71 punktu proc. poparcia, ale gdyby do jej wyniku doliczyć wynik Partii Razem (w 2023 roku startowały z jednej listy), wówczas praktycznie utrzymuje poparcie z 2023 roku. Najwięcej tracą PSL i Polska 2050 – startując w 2023 r. jako koalicja pod nazwą Trzecia Droga, obie partie uzyskały 14,4 proc. poparcia. Dziś suma ich wyników jest mniejsza o 7,3 punktu proc.
Jeśli chodzi o mandaty to PiS zdobyłby ich o cztery mniej niż w 2023 roku, KO – straciłaby również cztery mandaty, Konfederacja zyskałaby 54 mandaty, a gdyby doliczyć do niej Konfederację Korony Polskiej powiększyłaby stan posiadania o 80 mandatów. Lewica straciłaby siedem mandatów. Wszystkie 65 mandatów straciłyby PSL i Polska 2050, które nie weszłyby do Sejmu.
Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)
Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)
Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)
Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)
Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)
Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)
Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)
Badanie przeprowadzono między 16 a 18 stycznia metodą CATI&CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków.
