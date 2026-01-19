Na podium jest jeszcze Konfederacja. Na formację Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena chce głosować 14 proc. badanych (wzrost o 2,8 punktu proc.).

Czwarta jest Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z poparciem rzędu 7,1 proc. (spadek o 2,6 punktu proc.). Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica, na którą chce głosować 5,9 proc. badanych (spadek o 2,3 punktu proc.).

Do progu wyborczego zbliża się PSL, który jednak – według sondażu – nie wszedłby do Sejmu (4,8 proc., wzrost o 1,6 punktu proc.). Poniżej progu wejścia do Sejmu, ale też poniżej progu gwarantującego finansowanie z budżetu (3 proc.) znalazła się Razem z poparciem 2,7 proc. (spadek o 1,7 punktu proc.). Polska 2050 może liczyć na 2,3 proc. głosów (wzrost o 0,3 punktu proc.). 5,2 proc. badanych nie wie, na kogo oddaliby głos.

Sondaż: PiS i Konfederacja ze stabilną większością w Sejmie

Wirtualna Polska przedstawiła też symulację dotyczącą podziału mandatów w Sejmie przy zaprezentowanych wynikach. W takiej sytuacji PiS zdobyłby 190 mandatów, KO – 153 mandaty, Konfederacja – 72 mandaty, Konfederacja Korony Polskiej – 26 mandatów, a Lewica – 19 mandatów. Taki podział miejsc w parlamencie dałby stabilną większość (262 mandaty) koalicji PiS z Konfederacją. Z kolei KO nie byłaby w stanie zbudować większości z Konfederacją (razem mają 225 mandatów, większość wynosi 231).

Gdyby PiS stworzył koalicję z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej wówczas rząd dysponowałby w parlamencie większością 288 głosów – a więc większością pozwalającą na przełamanie prezydenckiego weta (potrzeba do tego 276 mandatów). Do większości konstytucyjnej (307 mandatów) brakowałoby takiej koalicji 19 głosów.