Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były wyniki wyborów parlamentarnych w Holandii?

Kto może zostać najmłodszym w historii premierem Holandii?

Jakie wyzwania czekają nowy rząd przy formowaniu koalicji?

Po przeliczeniu 98 proc. głosów zarówno D66, jak i Partia Wolności (PVV) Wildersa mają po 26 mandatów w 150-osobowej izbie niższej parlamentu. Po przeliczeniu 10 mln głosów D66 ma niewielką, liczącą kilka tysięcy głosów, przewagę nad PVV.

D66 niemal potroiła swój wynik w parlamencie, podczas gdy PVV poniosła dotkliwą stratę w porównaniu z rekordowym wynikiem w 2023 roku Wstępne wyniki i exit polls wskazywały na niewielkie zwycięstwo D66, jednak w trakcie liczenia głosów różnica między ugrupowaniami zmieniała się na korzyść liberałów.

Rob Jetten może zostać najmłodszym premierem Holandii

Wynik wyborów otwiera drogę dla 38-letniego Roba Jettena, lidera D66, by utworzyć nowy rząd i zostać najmłodszym w historii premierem Holandii. Jetten był w kampanii symbolem optymizmu i modernizacji, a jego hasło „Yes, we can” przyciągnęło wielu wyborców zmęczonych populizmem i negatywną retoryką.