Minister z PSL krytykuje Szymona Hołownię: Popełnia błąd, idzie na łatwiznę

Prywatnie życzę wszystkiego dobrego Szymonowi Hołowni. Natomiast jako przedstawiciel z rządu uważam, ze popełnia błąd, powinien wejść do rządu - mówił w rozmowie z TVN24 minister infrastruktury Dariusz Klimczak (PSL).

Publikacja: 03.10.2025 08:12

Dariusz Klimczak i Szymon Hołownia

Dariusz Klimczak i Szymon Hołownia

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zarzuty stawia minister Dariusz Klimczak Szymonowi Hołowni?
  • W jaki sposób Dariusz Klimczak porównuje sytuację polityczną Hołowni do sytuacji Władysława Kosiniaka-Kamysza z 2015 roku?
  • Dlaczego, zdaniem Dariusza Klimczaka, Szymon Hołownia powinien wejść do rządu?

Marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia przebywa obecnie w Nowym Jorku, gdzie ma się spotkać m.in. z sekretarzem generalnym ONZ António Guterresem. 

Hołownia ujawnił 29 września, że ubiega się o stanowisko Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ (UNHCR). Kadencja obecnego Komisarza kończy się w grudniu. Wyboru dokona sekretarz generalny ONZ. Kandydatów do tego stanowiska jest siedmioro. Kadencja Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców trwa pięć lat, można ubiegać się o jedną reelekcję. Dziś komisarzem tym jest Filippo Grandi. Z kolei w ubiegły weekend Hołownia, lider współtworzącej koalicję rządzącą Polski 2050, poinformował, że nie będzie ubiegał się o kierowanie partią przez kolejną kadencję.

Dariusz Klimczak o Szymonie Hołowni: Jestem zawiedziony

Klimczaka pytano, jak ocenia decyzję lidera jednej z partii tworzących koalicję rządzącą. PSL i Polska 2050 do niedawna tworzyły koalicję pod nazwą Trzecia Droga. Do Sejmu obie partie weszły z list koalicyjnego komitetu wyborczego. 

Donald Tusk i Szymon Hołownia
Polityka
Koalicja rządowa wisi na Polsce 2050, Donald Tusk ma problem. Dlaczego Szymon Hołownia odchodzi?

– Prywatnie życzę wszystkiego dobrego Szymonowi Hołowni. Natomiast jako przedstawiciel z rządu uważam, że popełnia błąd, powinien wejść do rządu, razem z nami pracować. Sejm i rząd to są dwa różne światy, nie ma co porównywać konia do pociągu. Jeśli wchodzisz do polityki, chcesz rządzić i w rządzie realizujesz swoje pomysły. Polityka to nie jest łatwe życie. Trzeba mieć pierońskie zdrowie, aby odnaleźć się w polityce – odparł. 

Ja widziałem w jakiej sytuacji był Władysław Kosiniak-Kamysz w 2015 roku, kiedy ledwo dostaliśmy się do Sejmu, mieliśmy mały klub, który PiS chciał wykończyć i wprost o tym mówił. Tu Kosiniak-Kamysz pokazał, że jest twardym facetem

Dariusz Klimczak, minister infrastruktury

Zdaniem Klimczaka „Hołownia idzie trochę na łatwiznę”. – Kiedy mu wszystko szło dobrze, był człowiekiem do rany przyłóż, można z nim było konie kraść. Żałuję, że jak powinęła się troszeczkę noga, to próbuje szukać alternatywy, jestem tym zawiedziony – przyznał. 

Dariusz Klimczak radzi, by brać przykład z Władysława Kosiniaka-Kamysza

– Ja widziałem w jakiej sytuacji był Władysław Kosiniak-Kamysz w 2015 roku, kiedy ledwo dostaliśmy się do Sejmu, mieliśmy mały klub, który PiS chciał wykończyć i wprost o tym mówił. Tu Kosiniak-Kamysz pokazał, że jest twardym facetem, że może z takiej trudnej sytuacji, katastrofalnych finansów w partii, dojść do wicepremiera, kluczowego w rządzie, głównej siły napędowej. Uważam, że takich wzorów trzeba szukać w polityce – stwierdził Klimczak. Kosiniak-Kamysz, lider PSL, jest obecnie wicepremierem i ministrem obrony narodowej. 

– Hołownia jest dużo bardziej potrzebny dzisiaj w polityce rządowej, niż na jakiejś międzynarodowej funkcji – podkreślił minister. 

A czy decyzja Szymona Hołowni może spowodować kryzys albo nawet rozpad koalicji rządzącej?

– Mam nadzieję, że nie. Ja zrobię wszystko, by tę lukę wypełnić. Będzie trudno, ale, jak to się mówi, nie ma ludzi niezastąpionych. Żałuję, bo uważam, że z Szymonem Hołownią moglibyśmy tworzyć lepszy rząd – odparł Klimczak.

Foto: Tomasz Sitarski

Hołownia wiosną 2025 roku bez powodzenia ubiegał się o prezydenturę – w I turze uzyskał 4,99 proc. głosów i zajął piąte miejsce. W ostatnich miesiącach notowania jego Polski 2050 zaczęły spadać – w ostatnim sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” partia zdobyła jedynie 1 proc. wskazań. Sam Hołownia był krytykowany przez koalicjantów po spotkaniu z prezesem PiS, Jarosławem Kaczyńskim, do którego doszło w prywatnym mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana. Ostatnio Hołownia był jednym z posłów Polski 2050, którzy poparli w I czytaniu prezydencki projekt ustawy o CPK, który przywraca koncepcję budowy CPK proponowaną przez PiS, niezgodną z tą, którą realizuje obecny rząd. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia przebywa obecnie w Nowym Jorku, gdzie ma się spotkać m.in. z sekretarzem generalnym ONZ António Guterresem. 

Hołownia ujawnił 29 września, że ubiega się o stanowisko Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ (UNHCR). Kadencja obecnego Komisarza kończy się w grudniu. Wyboru dokona sekretarz generalny ONZ. Kandydatów do tego stanowiska jest siedmioro. Kadencja Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców trwa pięć lat, można ubiegać się o jedną reelekcję. Dziś komisarzem tym jest Filippo Grandi. Z kolei w ubiegły weekend Hołownia, lider współtworzącej koalicję rządzącą Polski 2050, poinformował, że nie będzie ubiegał się o kierowanie partią przez kolejną kadencję.

