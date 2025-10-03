– Prywatnie życzę wszystkiego dobrego Szymonowi Hołowni. Natomiast jako przedstawiciel z rządu uważam, że popełnia błąd, powinien wejść do rządu, razem z nami pracować. Sejm i rząd to są dwa różne światy, nie ma co porównywać konia do pociągu. Jeśli wchodzisz do polityki, chcesz rządzić i w rządzie realizujesz swoje pomysły. Polityka to nie jest łatwe życie. Trzeba mieć pierońskie zdrowie, aby odnaleźć się w polityce – odparł.

Zdaniem Klimczaka „Hołownia idzie trochę na łatwiznę”. – Kiedy mu wszystko szło dobrze, był człowiekiem do rany przyłóż, można z nim było konie kraść. Żałuję, że jak powinęła się troszeczkę noga, to próbuje szukać alternatywy, jestem tym zawiedziony – przyznał.

Dariusz Klimczak radzi, by brać przykład z Władysława Kosiniaka-Kamysza

– Ja widziałem w jakiej sytuacji był Władysław Kosiniak-Kamysz w 2015 roku, kiedy ledwo dostaliśmy się do Sejmu, mieliśmy mały klub, który PiS chciał wykończyć i wprost o tym mówił. Tu Kosiniak-Kamysz pokazał, że jest twardym facetem, że może z takiej trudnej sytuacji, katastrofalnych finansów w partii, dojść do wicepremiera, kluczowego w rządzie, głównej siły napędowej. Uważam, że takich wzorów trzeba szukać w polityce – stwierdził Klimczak. Kosiniak-Kamysz, lider PSL, jest obecnie wicepremierem i ministrem obrony narodowej.

– Hołownia jest dużo bardziej potrzebny dzisiaj w polityce rządowej, niż na jakiejś międzynarodowej funkcji – podkreślił minister.