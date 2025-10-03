Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Aktualizacja: 03.10.2025 10:59 Publikacja: 03.10.2025 09:25
Protesty o podłożu ekologicznym mogą przerodzić się w szerszy ruch sprzeciwiający się decyzjom z Kremla. Na zdjęciu: policjanci rozpędzają protestujących w mieście Bajmak w centralnej części rosyjskiej Baszkirii, 17 stycznia 2024 r. Zamieszki wybuchły, gdy sąd skazał na cztery lata więzienia Faila Ałsynowa, jednego z liderów oporu przeciwko planom wydobywania wapienia ze świętej dla Baszkirów góry Kusztau
Foto: Anya Marchenkova/AFP
Książka Marcina Łuniewskiego „Rosja. Od rozpadu do faszystowskiej dyktatury. Scenariusze przyszłości 2026-2036” ukaże się za kilka dni nakładem Wydawnictwa Prześwity, Warszawa 2025
Według Stephena Kotkina (amerykański historyk – red.) upadek państwa mógłby zapoczątkować bunt podobny do buntu Prigożyna, który wymknąłby się spod kontroli, ogromna katastrofa naturalna, nad której skutkami Kreml nie byłby w stanie zapanować, sabotaż nuklearnych instalacji albo śmierć lidera. Do takiego wariantu może doprowadzić także nieudana próba zreformowania państwa przez technokratów, którą autor opisał w poprzednich rozdziałach, albo rasistowska i etnocentryczna polityka ultranacjonalistów na Kremlu. Prawdopodobieństwo rozpadu może zwiększyć deficyt charyzmy i legitymizacji nowego lidera po Putinie oraz niewydolność państwowych instytucji. Jednocześnie Kotkin podkreśla, że Rosja nie upadnie tak jak Związek Radziecki. Ten ostatni przypominał tabliczkę czekolady, której poszczególne części, czyli republiki związkowe, były łatwe do odłamania. Obecnie kraj w większości nie składa się z jednostek terytorialnych opartych na etniczności albo mających status quasi-państwa, stąd nie będzie go tak łatwo „podzielić”. Wyjątkiem mogą być islamskie republiki na Kaukazie, zwłaszcza Czeczenia oraz Kaliningrad, fizycznie odcięty od reszty kraju.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
„Jedna bitwa po drugiej” to kolejna z paranoicznych wizji Paula Thomasa Andersona, jednego z najważniejszych wsp...
Ekspres z Budapesztu nie przybył na dworzec w Warszawie. Pielgrzymki z Polski pod egidą „Gazety Polskiej” do węg...
Choć miałam na koncie medal olimpijski oraz mistrzostwo świata i Europy, ciągle słyszałam, że nam „się udało”. C...
Politycy, którzy w ramach obozu liberalnego mogli być alternatywą dla Donalda Tuska, okazali się zbyt słabi. Jed...
Powszechnie używany termin „wojna hybrydowa” jest – z polskiego i zachodniego punktu widzenia – szkodliwy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas