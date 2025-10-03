Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Aktualizacja: 03.10.2025 11:03 Publikacja: 03.10.2025 09:55
W przeciwieństwie do innych państw UE, w tym naturalnie Polski, Viktor Orbán nie stanął po stronie Ukrainy, lecz Władmira Putina, którego to kursu trzyma się do dziś. Na zdjęciu premier Węgier przybywa na szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Tiranie, poświęcony m.in. rosyjskiej agresji, 18 lipca 2024 r.
Foto: Ludovic MARIN/AFP
Czym wyjaśnić tę zapaść we wzajemnych relacjach, patrząc z mniej nam znanej, węgierskiej perspektywy? Jak zawsze w tego typu przypadkach, przyczyn jest wiele, bo chodzi o skomplikowany proces. Jednego wyjaśnienia nie ma, podobnie jak jednej oceny, bo oba nasze państwa są teraz mocno politycznie podzielone i wewnętrznie spolaryzowane. Spróbujmy jednak sporządzić swego rodzaju inwentarz tego, co nas dzieli.
