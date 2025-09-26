Rzeczpospolita
Wydarzenia
Słowacja: Zmiana konstytucję. Prawo krajowe ponad unijnym, gdy w grę wchodzi „tożsamość narodowa”

Przepisy obowiązujące na Słowacji będą miały prymat nad przepisami unijnymi w kwestiach dotyczących „tożsamości narodowej” - wynika ze zmian w konstytucji, które w piątek zatwierdził słowacki parlament.

Publikacja: 26.09.2025 14:31

Robert Fico

Robert Fico

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Premier Słowacji Robert Fico określił zmiany konstytucyjne mianem „tamy przeciw progresywizmowi”. Fico znany jest z konserwatywnych poglądów na kwestie społeczne. 

Jakie poprawki wpisała Słowacja do konstytucji?

Krytycy Fico, w tym obrońcy praw człowieka i część środowisk prawnych wskazują, że zmiana w konstytucji stoi w sprzeczności ze zobowiązaniami Słowacji jako państwa UE oraz z traktatami międzynarodowymi, których stroną jest Słowacja. 

Czytaj więcej

Czy demokracja przetrwa do 2084 roku?
Plus Minus
Czy demokracja przetrwa do 2084 roku?

Jedna z poprawek stanowi, że jedynymi uznawanymi płciami na Słowacji są płeć męska i żeńska, że program szkolny musi szanować „kulturowe i etyczne normy zapisane w konstytucji”. Zmiany w prawie zaostrzają też przepisy ws. adopcji – wykluczając z możliwości adoptowania pary jednopłciowe. Do konstytucji wpisano też zakaz surogacji oraz zagwarantowano dzieciom prawa do poznania biologicznych rodziców. 

Zgodnie z przyjętą poprawką „Republika Słowacka zachowuje suwerenność we wszystkich kwestiach dotyczących tożsamości narodowej”, w szczególności w kwestiach kulturowych i etycznych oraz związanych z edukacją. W ramach zmian zapisano w konstytucji również ochronę dzieci przed seksualizacją w szkołach. 

Do konstytucji wpisano też gwarancje równości kobiet i mężczyzn w zakresie wynagradzania. 

Czytaj więcej

Jerzy Haszczyński: List do NATO. Donald Trump nie od dziś błądzi w sprawie Ukrainy
Komentarze
Jerzy Haszczyński: List do NATO. Donald Trump nie od dziś błądzi w sprawie Ukrainy

Zmiany zostały przyjęte minimalną wymaganą większością 90 głosów (w 150-osobowym, jednoizbowym parlamencie). Za zmianami zagłosowali również posłowie konserwatywnej opozycji. 

W uzasadnieniu poprawek czytamy, że zmiany są w pełni zgodne z prawem unijnym, w tym z kwestiami związanymi z prymatem prawa europejskiego. 

Komisja Wenecka krytykuje zapis o „tożsamości narodowej” jako „niejasny i szeroki”

Tymczasem Amnesty International alarmuje, że zmiany są wymierzone w prawa reprodukcyjne przedstawicieli społeczności LGBTI+ (chodzi o zaostrzenie przepisów adopcyjnych i zakaz surogacji). 

„Zamiast podejmowania konkretnych działań, by chronić prawa społeczności LGBTI+, dzieci i kobiet, nasz parlament zagłosował za przyjęciem poprawek do konstytucji, które stawiają konstytucję w bezpośrednim konflikcie z prawem międzynarodowym” - oświadczył Rado Sloboda, szef słowackiego oddziału Amnesty International. 

Poprawki skrytykowała też Komisja Wenecka, panel ekspertów prawnych Rady Europy. „Niejasne i szerokie sformułowania takie jak »tożsamość narodowa« oraz »kwestie kulturowe i etyczne«... niosą poważne ryzyko (...) arbitralnej interpretacji oraz stosowania...,” - oceniła Komisja Wenecka. 

Źródło: rp.pl

e-Wydanie