Aktualizacja: 26.09.2025 16:15 Publikacja: 26.09.2025 15:30
Foto: mat.pras.
W tym miejscu mogłabym opowiedzieć naprawdę długą historię. O tym, jak dawny świat zaczął chylić się ku upadkowi. Jak kapłanka została opanowana przez mrok, a cała kraina Betel pogrążyła się w odmętach rozpaczy. W tych tragicznych okolicznościach jedynie grupa śmiałków miała odwagę przeciwstawić się nadciągającej grozie. Nie bacząc na przeciwności losu, na wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazujące, że to się nie uda, podjęli wysiłek uratowania ojczyzny.
