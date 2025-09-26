W tym miejscu mogłabym opowiedzieć naprawdę długą historię. O tym, jak dawny świat zaczął chylić się ku upadkowi. Jak kapłanka została opanowana przez mrok, a cała kraina Betel pogrążyła się w odmętach rozpaczy. W tych tragicznych okolicznościach jedynie grupa śmiałków miała odwagę przeciwstawić się nadciągającej grozie. Nie bacząc na przeciwności losu, na wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazujące, że to się nie uda, podjęli wysiłek uratowania ojczyzny.