Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego państwa bałtyckie nie uznają państwa palestyńskiego?

Jakie strategiczne powody kierują polityką Litwy, Łotwy i Estonii wobec Izraela?

Jakie były kulisy wizyt dyplomatycznych w państwach bałtyckich związane z tym tematem?

Jakie historyczne i polityczne czynniki wpływają na decyzje państw bałtyckich?

Dla trzech małych państw bałtyckich, sąsiadujących z Rosją, to bardzo trudny temat. Związany z bezpieczeństwem, a utrzymanie wsparcia Stanów Zjednoczonych to jego fundament. Dla administracji amerykańskiej, zwłaszcza Donalda Trumpa, najważniejsza jest jednak obrona Izraela, także polityczna.

Z drugiej strony – kraje G7, które mają teraz uznać państwo palestyńskie, odgrywają ważną rolę w ochronie flanki wschodniej NATO. Kanada dowodzi grupą batalionową sojuszu na Łotwie, a Wielka Brytania w Estonii. Francja ma żołnierzy w Estonii i na Litwie, gdzie dowodzą Niemcy (one nie uznają państwa palestyńskiego).

Można odnieść wrażenie, że Bałtowie najchętniej by tego tematu nie poruszali. A sprawa uznawania państwa palestyńskiego urosła do najważniejszej kwestii na tegorocznym Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku, którego kluczowe debaty odbędą się od 22 do 27 września.

Łotwa uważa, że do uznawania państwa palestyńskiego może dojść tylko wtedy, gdy „będzie to częścią procesu politycznego popieranego przez Radę Bezpieczeństwa ONZ”, teraz „jednostronne uznanie nie pomogłoby w rozwiązaniu konfliktu i wspieraniu pokoju” - tłumaczy „Rzeczpospolitej” Edvins Severs, doradca ds. międzynarodowych łotewskiego prezydenta Edgarsa Rinkēvičsa. W Radzie Bezpieczeństwa ONZ prawo weta mają Stany Zjednoczone.