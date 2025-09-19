Rząd przedstawia priorytety. Są wojska dronowe, jest mowa o CPK

Aktualizacja: 19.09.2025 10:12 Publikacja: 19.09.2025 09:49
Marcin Berek
Foto: KPRM/X
Maciej Berek:
Rzecznik rządu Adam Szłapka i minister Berek podkreślali, że konferencja na temat priorytetów rządu pierwotnie miała odbyć się tydzień wcześniej, ale została przełożona ze względu na naruszenie przestrzeni powietrznej Polski w nocy z 9 na 10 września przez co najmniej kilkanaście rosyjskich dronów.
W czasie konferencji przedstawione zostały priorytety rządu w czterech obszarach.
Czytaj więcej
Po kilku tygodniach negocjacji koalicyjnych Koalicja Obywatelska, Polska 2050, PSL i Nowa Lewica...
- Przy rekonstrukcji rządu premier Tusk zapowiedział nowe energiczne podejście do tego, co ministrowie chcą zrobić - mówił minister Berek, który obecnie zajmowane stanowisko objął właśnie w czasie lipcowej rekonstrukcji. Jak dodał każdy z członków rządu miał przedstawić trzy najważniejsze dla siebie projekty.
- Trzy priorytety... to nie oznacza, że minister zajmuje się tylko trzema sprawami. To priorytety (…) ale nie całość pracy członków Rady Ministrów – zaznaczył.
- Te priorytety zostały ujęte w cztery filary. Pierwszy z nich to bezpieczna Polska, bezpieczni Polacy – kontynuował. Jak mówił tu największą pracę do wykonania mają szefowie MON, MSWiA i MSZ, ale także ministrowie energii czy aktywów państwowych.
- Chodzi o to, aby Polska była krajem gotowym do zapewnienia bezpieczeństwa w wymiarze dosłownym. Do odpierania zagrożeń, przeciwdziałania zagrożeniom, a w razie konieczności do aktywnej obrony – podkreślił. Dodał, że w tym obszarze chodzi także o bezpieczeństwo wewnętrzne, energetyczne i ekonomiczne. - To także silna, adekwatna pozycja naszego kraju na arenie międzynarodowej – zaznaczył.
Wymieniając priorytety w ramach obszaru bezpieczna Polska minister Berek wskazał na wojska dronowe. - Do końca przyszłego roku będzie funkcjonował Inspektorat Wojsk Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia, będą funkcjonowały laboratoria dronowe w wybranych jednostek dronowych – stwierdził. Zapowiedział też dalsze rozwijanie Tarczy Wschód i program ochrony ludności cywilnej. - W ramach tego obszaru jest tworzenie nowych budowli ochronnych oraz remont, dostosowywanie tych, które dotychczas funkcjonowały – podkreślił.
- Na te działania, związane z ochroną ludności, już w przyszłym roku przeznaczamy 17 mld złotych – mówił Berek.
- Bezpieczeństwo to także bezpieczeństwo energetyczne. Tu działania ministra energii, które mają spowodować, że polski system elektroenergetyczny będzie odporny na zagrożenia blackoutowe. (…) Szereg działań ma w całości stworzyć bazę do tego, żeby nasz system energetyczny był, możliwie, jak najbardziej odporny na tego typu zagrożenia – kontynuował minister.
Foto: Tomasz Sitarski
- Bezpieczeństwo ekonomiczne z kolei to m.in. niskie ceny energii. Rozwiązania, które są w ustawie, która raz musiała zderzyć się z wetem ze strony prezydenta, ale już ponownie została uchwalona przez parlament, została przekazana do prezydenta. To ustawa, która gwarantuje stabilne, niskie ceny energii w perspektywie do końca bieżącego roku (…). Wiemy, widzimy, że parametry rynkowe są takie, że w przyszłym roku te ceny będą się utrzymywały na nie wyższym poziomie niż ten, który jest dzisiaj mrożony, wyłącznie w wyniku działań rynkowych i regulacyjnych – podkreślił Berek.
Drugim obszarem, w których ministrowie wskazali priorytety, był obszar „innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”.
- To wsparcie dla polskich przedsiębiorstw, wsparcie polskich przedsiębiorstw w ich ekspansji zagranicznej, to nasze ambicje co do inwestycji rozwojowych, to myślenie o systemie podatkowym i kontynuacja prac nad znoszeniem barier regulacyjnych – wyliczał minister wskazując, że w tym zakresie najwięcej do zrobienia ma minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, ale też ministrowie infrastruktury i aktywów państwowych.
Czytaj więcej
Deficyt budżetowy w 2026 r. ma być nie wyższy niż 271,7 mld zł. To trochę mniej niż oczekiwania r...
- Minister finansów i gospodarki pracuje nad programem rozwoju inwestycji w polskiej gospdarce do roku 2035. Przewidujemy narzędzia, które będą wspierały kluczowe inwestycje – stwierdził Berek.
- Ten obszar, ten filar, to także Centralny Port Komunikacyjny, który jest strategiczną inwestycją infrastrukturalną, która ma efektywnie (…) zintegrować transport lotniczy, kolejowy, także drogowy w pewnym zakresie – kontynuował.
- CPK to także bardzo szeroki pakiet postępowań inwestycyjnych. To szansa, także dla polskich przedsiębiorców, aby móc ubiegać się o udział w postępowaniach na które, już w przyszłym roku, przewidujemy wydatki ok. 40 mld zł na przetargi, które będą uruchomione w związku z inwestycjami towarzyszącymi, składającymi się na CPK – zapowiedział.
Następnie minister poruszył temat energetyki jądrowej. - Innowacyjna konkurencyjna gospodarka to także dalsza praca nad energetyką jądrową. To wszystko, co zastaliśmy po objęciu rządów, umowa pomostowa, którą udało się z inwestorem podpisać, działania, które są prowadzone w tej chwili prowadzą efektywnie do tego, abyśmy mogli mówić o perspektywie uruchomienia pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce – stwierdził.
- Ale to też działania ministra energii zmierzające do tego, aby mniejsze bloki jądrowe, tzw. SMR-y (małe modułowe reaktory jądrowe – red.) zaistniały w naszej rzeczywistości, stały się elementem naszego systemu energetycznego – kontynuował.
Informacja jest aktualizowana
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Maciej Berek:
Rzecznik rządu Adam Szłapka i minister Berek podkreślali, że konferencja na temat priorytetów rządu pierwotnie miała odbyć się tydzień wcześniej, ale została przełożona ze względu na naruszenie przestrzeni powietrznej Polski w nocy z 9 na 10 września przez co najmniej kilkanaście rosyjskich dronów.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
– Te słowa muszą budzić nasz niepokój – powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka, pytany o wypowiedź prezydenta US...
Dymisja wiceprezydenta, ostre słowa od parlamentarzystów, zarzuty od opozycyjnych radnych – odrzucając uchwałę o...
- Czego dowiedzieliśmy się po rosyjskim ataku dronów? Że Polska jest nieprzygotowana na zagrożenia nowoczesnego...
Opublikowano wyniki sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, w którym ankietowanych spytano jak oceniają Ka...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas