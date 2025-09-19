Rząd przedstawia priorytety. Są wojska dronowe, jest mowa o CPK

- Przy rekonstrukcji rządu premier Tusk zapowiedział nowe energiczne podejście do tego, co ministrowie chcą zrobić - mówił minister Berek, który obecnie zajmowane stanowisko objął właśnie w czasie lipcowej rekonstrukcji. Jak dodał każdy z członków rządu miał przedstawić trzy najważniejsze dla siebie projekty.

- Trzy priorytety... to nie oznacza, że minister zajmuje się tylko trzema sprawami. To priorytety (…) ale nie całość pracy członków Rady Ministrów – zaznaczył.

Priorytety w zakresie bezpieczeństwa: Wojska dronowe, tworzenie budowli ochronnych

- Te priorytety zostały ujęte w cztery filary. Pierwszy z nich to bezpieczna Polska, bezpieczni Polacy – kontynuował. Jak mówił tu największą pracę do wykonania mają szefowie MON, MSWiA i MSZ, ale także ministrowie energii czy aktywów państwowych.

- Chodzi o to, aby Polska była krajem gotowym do zapewnienia bezpieczeństwa w wymiarze dosłownym. Do odpierania zagrożeń, przeciwdziałania zagrożeniom, a w razie konieczności do aktywnej obrony – podkreślił. Dodał, że w tym obszarze chodzi także o bezpieczeństwo wewnętrzne, energetyczne i ekonomiczne. - To także silna, adekwatna pozycja naszego kraju na arenie międzynarodowej – zaznaczył.

Wymieniając priorytety w ramach obszaru bezpieczna Polska minister Berek wskazał na wojska dronowe. - Do końca przyszłego roku będzie funkcjonował Inspektorat Wojsk Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia, będą funkcjonowały laboratoria dronowe w wybranych jednostek dronowych – stwierdził. Zapowiedział też dalsze rozwijanie Tarczy Wschód i program ochrony ludności cywilnej. - W ramach tego obszaru jest tworzenie nowych budowli ochronnych oraz remont, dostosowywanie tych, które dotychczas funkcjonowały – podkreślił.