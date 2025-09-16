Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Komisja Etyki ma nowego członka. To poseł, który chciał „rejestrować” homoseksualistów

Członkiem Komisji Etyki Poselskiej został Witold Tumanowicz z Konfederacji, znany z kontrowersyjnej wypowiedzi na temat osób LGBT. Przeciw jego powołaniu protestowała posłanka Lewicy, jednak on sam twierdzi, że nadaje się do nowej funkcji w Sejmie.

Publikacja: 16.09.2025 05:05

Poseł Konfederacji Witold Tumanowicz

Poseł Konfederacji Witold Tumanowicz

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Wiktor Ferfecki

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie kontrowersje towarzyszyły mianowaniu Witolda Tumanowicza do Komisji Etyki Poselskiej?
  • Na czym polegała problematyczność obsadzenia wakatu w Komisji Etyki przez Konfederację?
  • Jakie zarzuty stawiano poprzedniemu kandydatowi Konfederacji na członka Komisji Etyki, Andrzejowi Zapałowskiemu?
  • W jaki sposób Witold Tumanowicz odpowiada na zastrzeżenia dotyczące jego wcześniejszych wypowiedzi?

– Po dojściu Ruchu Narodowego do władzy będziemy rejestrować nie tylko związki, ale także pojedynczych pedałów. Tak, aby żaden z nich nie miał prawa wychowywać dziecka, być nauczycielem w szkole, ani zbliżyć się nawet do żadnego dziecka. Tak! Będziemy ich rejestrować! – mówił przed jedenastoma laty obecny poseł Konfederacji Witold Tumanowicz. – Nie czerwona, nie tęczowa, tylko Polska narodowa! – skandował.

I mimo tamtej wypowiedzi, zdaniem Sejmu, jest on osobą o „nieposzlakowanej opinii i wysokim autorytecie moralnym”. Takie bowiem wymagania stawia regulamin Sejmu wobec członka Komisji Etyki Poselskiej, na którego właśnie został wybrany Tumanowicz.

Konfederacja przez pół roku nie mogła obsadzić wakatu w Komisji Etyki

Komisja Etyki Poselskiej jest jednym z najbardziej specyficznych organów sejmowych, bo zajmuje się niewłaściwymi zachowaniami posłów. Może nakładać na nich kary: zwrócenie uwagi, upomnienie lub naganę. Aby uniknąć stronniczości, wprowadzono regułę rotacyjnego przewodnictwa w komisji.

Reklama
Reklama

Wybór Tumanowicza nastąpił decyzją Sejmu 9 września i zakończył półroczny okres, w trakcie którego Konfederacja nie miała swojego reprezentanta w komisji. Zgodnie z regulaminem Sejmu, każdy klub powinien mieć jednego członka. Z ramienia Konfederacji zasiadał w niej Konrad Berkowicz, jednak w marcu został wykluczony wskutek ukarania przez właśnie Komisję Etyki. Powodem był zamieszczony w serwisie TikTok „żart”, dotyczący włożenia zwłok posła KO Marcina Józefaciuka do urządzenia służącego do pakowania choinek w siatkę.

Czytaj więcej

Konrad Berkowicz
Polityka
Konfederacja straciła reprezentanta w Komisji Etyki. „Krzywdząca nadgorliwość”

Po wykluczeniu Berkowicza Konfederacja miała ewidentne problemy z wyborem jego następcy. Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, najmniejszy klub w Sejmie początkowo próbował wysunąć kandydaturę swojego posła prof. Andrzeja Zapałowskiego, jednak zastrzeżenia zgłosiły członkinie komisji etyki: Agnieszka Hanajczyk z KO, Ewa Schädler z Polski 2050 i Katarzyna Ueberhan z Lewicy. Powodem były antyukraińskie wypowiedzi Zapałowskiego, a prezydium Sejmu podtrzymało zastrzeżenia wobec tej kandydatury.

Wybór Witolda Tumanowicza nastąpił mimo zastrzeżeń posłanki Lewicy

Wówczas Konfederacja zgłosiła Witolda Tumanowicza. I tym razem z sukcesem. 9 września za pakietem zmian w składach komisji sejmowych, których elementem była kandydatura Tumanowicza, zagłosował niemal cały Sejm. Problem w tym, że wcześniej również pojawiły się zastrzeżenia – tym razem złożone przez posłankę Ueberhan.

Co w nich się znajdowało? Z naszych informacji wynika, że posłanka zarzuciła Tumanowiczowi zbyt konfrontacyjny język, m.in. wobec Unii Europejskiej, jednak odnosiła się też do kontrowersyjnych wypowiedzi polityka, w tym o „rejestracji pedałów”. Padła ona na jednym z wieców Ruchu Narodowego w 2014 roku, a została przypomniana przez internautów i media dziewięć lat później, gdy Tumanowicz był szefem sztabu Konfederacji przed wyborami parlamentarnymi.

Nie wiem, czy jest sens do tego wracać

Witold Tumanowicz o swojej wypowiedzi sprzed lat

Reklama
Reklama

Tym razem zastrzeżenia nie zostały podtrzymane przez prezydium Sejmu. – Odniosłem się do zastrzeżeń posłanki Lewicy i uważam, że były kuriozalne. W swojej działalności publicznej nigdy nie otrzymałem żadnych kar dyscyplinarnych. Nie byłem też karany przez Komisję Etyki Poselskiej, a to ostatnie jest jedyną przeszkodą formalną do bycia jej członkiem. W komisji zamierzam być osobą bezstronną, jestem już zresztą po pierwszym posiedzeniu, podczas którego tak właśnie starałem się pełnić swoją rolę – mówi „Rzeczpospolitej” Witold Tumanowicz.

A co ze słynną wypowiedzią na temat „rejestracji pedałów”? – Padła wiele lat temu, w czasach gdy nie byłem jeszcze posłem, więc nie wiem, czy jest sens do niej wracać – dodaje polityk.

Czytaj więcej

Jarosław Kaczyński w tej kadencji był już cztery razy ukarany przez Komisję Etyki, m.in. za nazwanie
Polityka
Przeproś albo płać. Czy tak będą dyscyplinować posłów?

I zauważa, że na początku obecnej kadencji klub Lewicy nie zachowywał się tak restrykcyjnie wobec samego siebie. Chodzi o to, że do Komisji Etyki zgłosił posłankę Joannę Scheuring-Wielgus, która w poprzednich kadencjach była dwukrotnie karana przez tę komisję. Odeszła z tego organu w grudniu 2023 roku, gdy objęła funkcję wiceministra kultury.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Konfederacja Osoby Sejm Witold Tumanowicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie kontrowersje towarzyszyły mianowaniu Witolda Tumanowicza do Komisji Etyki Poselskiej?
  • Na czym polegała problematyczność obsadzenia wakatu w Komisji Etyki przez Konfederację?
  • Jakie zarzuty stawiano poprzedniemu kandydatowi Konfederacji na członka Komisji Etyki, Andrzejowi Zapałowskiemu?
  • W jaki sposób Witold Tumanowicz odpowiada na zastrzeżenia dotyczące jego wcześniejszych wypowiedzi?
Pozostało jeszcze 93% artykułu

– Po dojściu Ruchu Narodowego do władzy będziemy rejestrować nie tylko związki, ale także pojedynczych pedałów. Tak, aby żaden z nich nie miał prawa wychowywać dziecka, być nauczycielem w szkole, ani zbliżyć się nawet do żadnego dziecka. Tak! Będziemy ich rejestrować! – mówił przed jedenastoma laty obecny poseł Konfederacji Witold Tumanowicz. – Nie czerwona, nie tęczowa, tylko Polska narodowa! – skandował.

I mimo tamtej wypowiedzi, zdaniem Sejmu, jest on osobą o „nieposzlakowanej opinii i wysokim autorytecie moralnym”. Takie bowiem wymagania stawia regulamin Sejmu wobec członka Komisji Etyki Poselskiej, na którego właśnie został wybrany Tumanowicz.

Pozostało jeszcze 87% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Krzysztof Bosak
Polityka
Krzysztof Bosak: Dowódcy polskiej armii rzadko dowodzą
Prezydent Karol Nawrocki
Polityka
Eastern Sentry i wojska NATO w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję
Szymon Hołownia i Paweł Rabiej
Polityka
Sondaż: Czy Polacy chcą odejścia Szymona Hołowni z funkcji marszałka Sejmu?
Były prezydent Andrzej Duda
Polityka
Rosyjskie drony nad Polską. Andrzej Duda: Rosja przetestowała Polskę
Reklama
Reklama
e-Wydanie