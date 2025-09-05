Już podczas prezydenckiej kampanii wyborczej Karol Nawrocki przekazał, że jeśli wygra wybory, pierwszym punktem jego pierwszej podróży zagranicznej będą Stany Zjednoczone, zaś drugim – Watykan. Zgodnie ze swoimi zapowiedziami, polski prezydent tuż po środowej wizycie w Białym Domu i rozmowie z Donaldem Trumpem, udał się do Stolicy Apostolskiej na spotkanie z papieżem.

Karol Nawrocki spotkał się w Watykanie z papieżem

Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą oraz dwójką dzieci przybyli do Watykanu, gdzie wzięli udział w audiencji u papieża Leona XIV. Na dziedzińcu świętego Damazego przed Pałacem Apostolskim parę prezydencką powitał regens Prefektury Domu Papieskiego ksiądz Leonardo Sapienza.

Jak podaje portal Vatican News, Karol Nawrocki podczas audiencji u papieża Leona XIV zaprosił Ojca Świętego do Polski. Podarował także duchownemu obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.