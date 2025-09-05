Rzeczpospolita
Karol Nawrocki jest w Watykanie. Spotkał się z papieżem

Prezydent Karol Nawrocki, który podczas kampanii prezydenckiej zapowiedział, że podczas swojej pierwszej podróży zagranicznej uda się do Waszyngtonu i Watykanu, w piątek został przyjęty na audiencji przez papieża Leona XIV.

Publikacja: 05.09.2025 13:19

Karol Nawrocki jest w Watykanie. Spotkał się z papieżem

Foto: KPRP

Ada Michalak

Już podczas prezydenckiej kampanii wyborczej Karol Nawrocki przekazał, że jeśli wygra wybory, pierwszym punktem jego pierwszej podróży zagranicznej będą Stany Zjednoczone, zaś drugim – Watykan. Zgodnie ze swoimi zapowiedziami, polski prezydent tuż po środowej wizycie w Białym Domu i rozmowie z Donaldem Trumpem, udał się do Stolicy Apostolskiej na spotkanie z papieżem. 

Donald Trump powitał Karola Nawrockiego w Białym Domu
Polityka
Nawrocki: Rozmawiałem z Trumpem o rozszerzeniu komponentu żołnierzy USA w Polsce

Karol Nawrocki spotkał się w Watykanie z papieżem

Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą oraz dwójką dzieci przybyli do Watykanu, gdzie wzięli udział w audiencji u papieża Leona XIV. Na dziedzińcu świętego Damazego przed Pałacem Apostolskim parę prezydencką powitał regens Prefektury Domu Papieskiego ksiądz Leonardo Sapienza.

Jak podaje portal Vatican News, Karol Nawrocki podczas audiencji u papieża Leona XIV zaprosił Ojca Świętego do Polski. Podarował także duchownemu obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.

Po prywatnej audiencji u papieża Leona XIV przewidziana jest wizyta w watykańskim Sekretariacie Stanu. Zazwyczaj w tego rodzaju spotkaniach biorą udział watykański sekretarz stanu kard. Pietro Parolin oraz abp Paul Gallagher, który jest sekretarzem ds. relacji z państwami i organizacjami międzynarodowymi, czyli szefem papieskiej dyplomacji. 

Nawrocki przybył do Watykanu już w czwartek po południu. Pierwszy etap jego wizyty miał charakter duchowy – polityk wraz z rodziną przeszedł przez Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra, a następnie modlił się przy grobie św. Jana Pawła II i wraz z rodziną złożył na nim wieniec. 

Nowego prezydenta w Watykanie powitać miał także bp Krzysztof Nykiel – regens Penitencjarii Apostolskiej – który w obecności prezydenta odmówił modlitwę do Ducha Świętego, która była szczególnie bliska św. Janowi Pawłowi II – podaje Vatican News. „Niech to papieskie dziedzictwo Ducha stanie się również inspiracją nie tylko do pogłębiania osobistej więzi z Panem Bogiem, ale szczególnym wsparciem z nieba dla jego świętej, światłej, pięknej i odważnej służby dla dobra naszej ukochanej Ojczyzny" - mówił bp Nykiel.

Podczas wizyty w Białym Domu prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem
Opinie polityczno - społeczne
Marek Kutarba: Donald Trump składa obietnice Karolowi Nawrockiemu. Tylko czy zapytał Putina?

Po spotkaniu z papieżem Nawrocki spotkać się ma także w Kwirynale z prezydentem Włoch Sergiem Mattarellą. Wczoraj Nawrocki w Palazzo Chigi w Rzymie spotkał się zaś z premier Włoch Giorgią Meloni. Wśród tematów było bezpieczeństwo w kontekście agresywnej polityki rosyjskiej, a także umowa handlowa Unia Europejska–Mercosur.

Źródło: rp.pl

Kościół Papież Miejsca Regiony Europa Osoby Watykan Karol Nawrocki Leon XIV

Karol Nawrocki spotkał się w Watykanie z papieżem

e-Wydanie