Aktualizacja: 05.09.2025 13:45 Publikacja: 05.09.2025 13:19
Foto: KPRP
Już podczas prezydenckiej kampanii wyborczej Karol Nawrocki przekazał, że jeśli wygra wybory, pierwszym punktem jego pierwszej podróży zagranicznej będą Stany Zjednoczone, zaś drugim – Watykan. Zgodnie ze swoimi zapowiedziami, polski prezydent tuż po środowej wizycie w Białym Domu i rozmowie z Donaldem Trumpem, udał się do Stolicy Apostolskiej na spotkanie z papieżem.
Czytaj więcej
Podczas spotkania z Karolem Nawrockim w Gabinecie Owalnym Donald Trump zadeklarował między innymi...
Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą oraz dwójką dzieci przybyli do Watykanu, gdzie wzięli udział w audiencji u papieża Leona XIV. Na dziedzińcu świętego Damazego przed Pałacem Apostolskim parę prezydencką powitał regens Prefektury Domu Papieskiego ksiądz Leonardo Sapienza.
Jak podaje portal Vatican News, Karol Nawrocki podczas audiencji u papieża Leona XIV zaprosił Ojca Świętego do Polski. Podarował także duchownemu obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.
Po prywatnej audiencji u papieża Leona XIV przewidziana jest wizyta w watykańskim Sekretariacie Stanu. Zazwyczaj w tego rodzaju spotkaniach biorą udział watykański sekretarz stanu kard. Pietro Parolin oraz abp Paul Gallagher, który jest sekretarzem ds. relacji z państwami i organizacjami międzynarodowymi, czyli szefem papieskiej dyplomacji.
Nawrocki przybył do Watykanu już w czwartek po południu. Pierwszy etap jego wizyty miał charakter duchowy – polityk wraz z rodziną przeszedł przez Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra, a następnie modlił się przy grobie św. Jana Pawła II i wraz z rodziną złożył na nim wieniec.
Nowego prezydenta w Watykanie powitać miał także bp Krzysztof Nykiel – regens Penitencjarii Apostolskiej – który w obecności prezydenta odmówił modlitwę do Ducha Świętego, która była szczególnie bliska św. Janowi Pawłowi II – podaje Vatican News. „Niech to papieskie dziedzictwo Ducha stanie się również inspiracją nie tylko do pogłębiania osobistej więzi z Panem Bogiem, ale szczególnym wsparciem z nieba dla jego świętej, światłej, pięknej i odważnej służby dla dobra naszej ukochanej Ojczyzny" - mówił bp Nykiel.
Czytaj więcej
Waga słów Donalda Trumpa o zwiększeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce jest przeceniana. W...
Po spotkaniu z papieżem Nawrocki spotkać się ma także w Kwirynale z prezydentem Włoch Sergiem Mattarellą. Wczoraj Nawrocki w Palazzo Chigi w Rzymie spotkał się zaś z premier Włoch Giorgią Meloni. Wśród tematów było bezpieczeństwo w kontekście agresywnej polityki rosyjskiej, a także umowa handlowa Unia Europejska–Mercosur.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Już podczas prezydenckiej kampanii wyborczej Karol Nawrocki przekazał, że jeśli wygra wybory, pierwszym punktem jego pierwszej podróży zagranicznej będą Stany Zjednoczone, zaś drugim – Watykan. Zgodnie ze swoimi zapowiedziami, polski prezydent tuż po środowej wizycie w Białym Domu i rozmowie z Donaldem Trumpem, udał się do Stolicy Apostolskiej na spotkanie z papieżem.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Opublikowano wyniki nowego sondażu poparcia partyjnego przygotowany przez ośrodek Opinia24.
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował podczas konferencji prasowej, że przewodnicząca Państwowej Komisji...
Polska będzie reagowała od dzisiaj w sposób bardzo zdecydowany, jeśli chodzi o tego typu prowokacje - mówił prem...
Polacy, zapytani, kto wygrywa w politycznym starciu prezydenta oraz premiera, Karol Nawrocki otrzymał 42 proc. g...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas