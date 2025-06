Zdaniem prawników finalne odstąpienie od zarzutów dla Romana Giertycha na tym etapie śledztwa jest decyzją niespotykaną.

– Abstrahując nawet od zebranego w sprawie materiału dowodowego, umorzenie zarzutu dotyczącego tego jednego podejrzanego, na tym etapie śledztwa jest „wbrew sztuce”. Śledztwo prowadzi się do końca, wtedy kieruje akt oskarżenia wobec konkretnych podejrzanych, a uznając, że np. co do danej osoby nie ma podstaw, jej wątek się wyłącza, i dopiero wtedy się go umarza – tłumaczy nam doświadczony prokurator.

Śledztwo dotyczy wyprowadzenia ze spółki Polnord 72 mln zł i prania pieniędzy. Dwa zarzuty wobec Giertycha dotyczyły działania na szkodę spółki i wyrządzenia jej szkody w wysokości 4,5 mln zł pod pozorem umowy na reprezentowanie jej przez kancelarię prawną w postępowaniu przed NSA, oraz prania brudnych pieniędzy w kwocie około 5,2 mln zł. Zawiadomienie złożyli węgierscy nowi właściciele spółki.

Umarzając sprawę – jak podawała nam lubelska prokuratura – uznano, że Giertych nie był uprawniony do zajmowania się sprawami majątkowymi Polnordu, świadczył jedynie usługi prawne dla spółki, jako „jeden z profesjonalnych pełnomocników zaangażowanych w transakcje obrotu wierzytelnościami i ich dochodzeniem przed sądem dla Polnord SA”.

Uzasadnienie umorzenia zarzutów Giertychowi utajniono – w lutym „Rzeczpospolita” otrzymała odmowę udostępnienia postanowienia o umorzeniu, chociaż jest ono prawomocne.