Podobnie Minakowska mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. – Mój pomysł polega na tym, by łączyć, a nie dzielić. By być kimś spoza układu, który jest w stanie empatycznie podejść do wszystkich, łącznie z osobami, które głosują na Grzegorza Brauna czy na skrajną lewicę – przekonuje. – Kiedyś byłam utożsamiana z prawicą, a wskutek tranzycji wpadłam w środowisko lewicowe, bo takie poglądy ma większość osób LGBT. Poza tym w mojej działalności genealogicznej od lat zajmuję się łączeniem, pokazywaniem, że jesteśmy jedną wielką rodziną – dodaje.

Maria Minakowska jest najbardziej znanym genealogiem w Polsce, a o wielu jej odkryciach było głośno w mediach

Kim jest Minakowska? Urodziła się w 1972 roku, a z wykształcenia jest doktorem filozofii. Po zrobieniu doktoratu pracowała w tworzącym się Onecie, z czasem jej dotychczasowe hobby, czyli genealogia, stało się sposobem na życie.

Czytaj więcej Plus Minus Rozmowa Mazurka z Markiem J. Minakowskim Próbuję pokazać ludziom związki łączące ich z I Rzeczpospolitą i sprawić, by utożsamiali się z kr...

Zaczęła budować duże bazy danych, jak Wielka Genealogia Minakowskiego (dziś – Minakowskiej) czy Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego, a o jej znaleziskach zaczęło być głośno w mediach. Np. w 2009 roku TVN zauważył, że zgodnie z Genealogią Minakowskiego bracia Kaczyńscy pochodzą od królów z dynastii Piastów, a „Angora” zrobiła nawet okładkę, na której prezydent Lech Kaczyński mówi do Bolesława Krzywoustego „dziadku”. Rok później przed wyborami prezydenckimi Minakowska ogłosiła, że przodkowie Bronisława Komorowskiego mogli sfałszować dokumentację, żeby dostać od Austriaków tytuł hrabiowski.

Ostatnia kampania pokazała, że bycie znanym i popularność w mediach społecznościowych nie muszą przekładać się na poparcie specjalista od marketingu politycznego dr Sergiusz Trzeciak

Dziś mówi, że znajomość mechanizmów, jakie rządzą mediami, jest kolejną kompetencją, która może pomóc jej w polityce. Czy rzeczywiście taka osoba ma szansę na dotarcie do wyborców? Wątpi w to specjalista od marketingu politycznego dr Sergiusz Trzeciak. – Deklarację Minakowskiej traktowałbym raczej jako happenig. Po pierwsze, ogłaszanie startu w wyborach za pięć lat jest co najmniej przedwczesne. Po drugie, ostatnia kampania pokazała, że bycie znanym i popularność w mediach społecznościowych nie muszą przekładać się na poparcie. Kandydaci, za którymi nie stoją duże partie, są w praktyce niewybieralni. Dochodzi do tego wymóg zebrania 100 tys. podpisów, o który potknęło się wielu kandydatów – dodaje dr Trzeciak.