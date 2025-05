Sondaż przed ciszą wyborczą. Minimalna różnica między kandydatami. Kto prowadzi?

W sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski Karol Nawrocki zdobył 47,7 proc. głosów ankietowanych. Na Rafała Trzaskowskiego wskazało 47,3 proc. pytanych. 5 proc. respondentów nie wie jeszcze, na kogo odda głos.

Badanie uwzględniło głosy niezdecydowanych. Zrealizowano je metodą CAWI/CATI na reprezentatywnej próbie 1800 osób w okresie od 25 do 30 maja.

Kolejny sondaż na korzyść Nawrockiego. Różnica o włos

W sondażu, który Wirtualna Polska zleciła Ogólnopolskiej Grupie Badawczej, a którego wyniki opublikowano w piątek rano, różnica między kandydatami wynosiła 1,26 punktu procentowego, także na korzyść Nawrockiego.

Gdyby w II turze tegorocznych wyborów prezydenckich powtórzyła się frekwencja z II tury wyborów w 2020 roku (67,9 proc., ok. 20,6 mln głosujących), wówczas różnica ta, w liczbie głosów, wynosiłaby ok. 260 tys. W 2020 roku Andrzej Duda wygrał z Rafałem Trzaskowskim różnicą ok. 400 tysięcy głosów.