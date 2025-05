Duma zwrócił jednocześnie uwagę, że wskazówką w tej sprawie może być duża liczba rejestracji do jednorazowej zmiany okręgu wyborczego oraz pobrań zaświadczeń do głosowania poza miejscem zamieszkania. – Ja bym szacował, że tych nowych wyborców, którzy nie głosowali w pierwszej turze, a na skutek ostatniej kampanii jednak się pojawią przy urnach, może być 3, może nawet i 3,5 miliona, co nakierowałoby nas na wniosek, że ta frekwencja będzie rekordem III Rzeczypospolitej – prognozował.



– Wydaje się, że dzisiaj więcej tam jest tych wyborców, którzy wspierają Rafała Trzaskowskiego I myślę, że to bezpośrednio wpływa na tę niewielką przewagę w sondażach – kontynuował prezes IBRiS. – Ale pamiętajmy, że nie mówimy o czymś, co jest statyczne, tylko mówimy o pewnym procesie, który się cechuje jakąś dynamiką – zastrzegł od razu.

Marcin Duma: W II turze wyborów będzie co najmniej 51 do 49 proc.

– Widzimy więc mimo wszystko przyrost tych mobilizujących się wyborców po stronie Rafała Trzaskowskiego. Ale z pełną pokorą trzeba jednak do tego podejść, bo o ile instytuty badawcze miały jednak problem w pierwszej turze z wyłapaniem wyborcy prawicowego – i mówię o całym wolumenie tego elektoratu – to być może teraz okaże się, że również gdzieś nie dostrzegliśmy tego ruchu, albo ci wyborcy omijali badania sondażowe – wyjaśniał rozmówca „Rzeczpospolitej”.

– Niemniej jednak cała ta analiza prowadzi mnie do takiego wniosku, że w niedzielę zobaczymy wyniki, które nie będą „na żyletki” – konkludował prezes IBRiS. – To nie będzie 50,1 do 49,9 proc., tylko to będzie różnica co najmniej dwupunktowa, czyli 51 do 49, a może nawet więcej (...) Mam wrażenie, że dojdzie do przesilenia wśród wyborców i jedna ze stron zyska wyraźną przewagę – powiedział. Która ze stron? – Absolutnie uczciwe intelektualnie jest stwierdzenie, że my dzisiaj nie umiemy odpowiedzieć na to pytanie – przyznał.



Odnosząc się do sondaży Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, które lepszy wynik w II turze dają Karolowi Nawrockiemu, Duma podkreślił, że jeżeli różnica między kandydatami mieści się w zakresie błędu statystycznego, to „musimy mówić o remisie”. – Ja wiem, że to jest bardzo kuszące, żeby patrzeć na dziesiąte części procenta. Natomiast one z punktu widzenia tego, jak czytać badania, absolutnie nie mają żadnego znaczenia. To znaczy, że jeżeli widzimy 50,5 do 49,5 proc., to widzimy dokładnie ten sam wynik, bez możliwości przesądzenia o tym, który z nich jest wyższy – tłumaczył.