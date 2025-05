Rzecznik Merza. Napisał biografię Merkel, a w niej o jej polskich korzeniach

Dziennikarze, które przeszli na drugą stronę, czyli do polityki, którą wcześniej komentowali

Wracamy do Stefana Korneliusa, który kilkanaście lat temu nagłośnił sprawę polskich korzeni Merkel. Przedstawiając się na portalu X jako nowy rzecznik, napisał, że jego zadaniem jest to, aby przekazy od rządu były „przejrzyste i uczciwe”. Komunikacja, którą prowadzi rząd, „musi wyjaśniać i czasem promować kompromisy polityczne, bez których nasza demokracja nie może funkcjonować”.

Przejście wieloletniego dziennikarza na drugą stronę, czyli do polityki, którą wcześniej opisywał i komentował, wciąż budzi nieco emocji w Niemczech, ale nie jest wcale rzadkie. Co ciekawe zdarzało się nawet, że dziennikarz stawał się rzecznikiem, a potem wracał do mediów. Tak było z rzecznikiem prasowym dzisiaj bardzo krytykowanego za życie na koszt Kremla byłego socjaldemokratycznego kanclerza Gerharda Schrödera. Béla Anda przed podjęciem pracy w rządzie Schrödera (był jego rzecznikiem w latach 2002-2005) pracował w tabloidzie „Bild”. A po przygodzie z polityką do niego wrócił. Doszedł nawet do stanowiska zastępcy redaktora naczelnego. Jest to szczególnie interesujący przypadek, bo „Bild”, największa gazeta koncernu Axel Springer, jest daleki od socjaldemokracji i lewicowości.