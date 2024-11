Polskie nazwiska we wspomnieniach Merkel padają, w tym nazwisko Donalda Tuska. Ale nie ma nic o tym, jak Donald Tusk został przewodniczącym Rady Europejskiej, choć z poważnych mediów wiadomo, że Angela Merkel odegrała w tej nominacji dużą rolę. Tusk porzucił dla Brukseli stanowisko premiera Polski w 2014 r., co w 2015 r. skończyło się dojściem do władzy PiS. Raczej nie była to dobra wiadomość dla Merkel, w każdym razie – jak napisała - „bardzo się ucieszyła”, gdy Tusk ponownie został premierem, po „proeuropejskiej kampanii wyborczej” w 2023 roku.

Dowiadujemy się, że łączyły ją z Donaldem Tuskiem „przyjazne relacje”. I że Merkel podziwiała „jego prostolinijność i umiłowanie wolności. To właśnie od niego, historyka z Gdańska, dowiedziałam się sporo o historii Polski”. Tusk, jako szef Rady, pojawia się jeszcze w kontekście negocjacji z premierem zadłużonej Grecji Aleksisem Tsiprasem.

We wspomnieniach występują też premier Kazimierz Marcinkiewicz, ale bez żadnej charakterystyki, oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński, którego „cechowała ogólna nieufność wobec Niemiec, podsycana doświadczeniami historycznymi”. Pojawiają się nazwiska Radosława Sikorskiego (który na początku 2014 był wraz z szefami dyplomacji Niemiec i Francji w Kijowie, „aby przeprowadzić rozmowy z (Wiktorem) Janukowyczem w sprawie położenia przemocy na Majdanie”) oraz Lecha Wałęsy (wymieniony obok Michaiła Gorbaczowa i byłych dysydentów enerdowskich jako uczestnik uroczystości z okazji rocznicy upadku muru berlińskiego).

Więcej miejsca Merkel poświęciła wspomnianemu już szczytowi NATO w Bukareszcie w 2008 roku. Ważną rolę odegrał tam prezydent Lech Kaczyński, który - jak pisze Merkel - „był kimś w rodzaju rzecznika państw członkowskich [z] Europy Wschodniej”.